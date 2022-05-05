Huawei Nova 10 Serisi, Haziran’da Satışa Çıkacak

Huawei, yeni nesil Nova serisi akıllı telefonlarının geleceğini resmen onayladı. Huawei Nova 10 serisi, Nova 9 serisinin üst modeli olarak piyasaya çıkacak.

Yeni bir rapor, Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonların önümüzdeki ay, yani Haziran 2022’de Çin’de piyasaya çıkacağını ortaya koydu. Ancak gerçek lansman tarihini bilmiyoruz.

Çin’den gelen bir rapor, MediaTek işlemci henüz kullanılamadığı için Huawei Nova 10 serisinin Qualcomm Snapdragon 778G işlemci veya Snapdragon 7 Gen 1 tarafından desteklenebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca telefonların kamera için özel olarak ayarlanacağını da gösteriyor.

Başka bir rapor, Nova 10 serisinin öncekiyle aynı işlemciyi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Bilmeyenler için Nova 9 serisi, Snapdragon 778G 4G işlemciden güç alıyordu..

Huawei, 4G akıllı telefonlara 5G bağlantı desteği sunmak için; ekstra bir SIM kart yuvasına sahip olacak özel bir cep telefonu kılıfı da piyasaya sürecek.

Şu an itibariyle telefon kılıfının Huawei tarafından mı yoksa; çüncü taraf bir üretici tarafından mı geliştirileceği bilinmiyor ancak 5G desteği eklemek için iyi bir çözüm gibi görünüyor.

5G destekli telefon kılıfının; u yılın Haziran ayında veya üçüncü çeyreğin sonunda Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya çıkmasını bekliyoruz.