Ana SayfaAkıllı TelefonHuawei Nova 10 Serisi, Haziran'da Satışa Çıkacak

Huawei Nova 10 Serisi, Haziran’da Satışa Çıkacak

Huawei'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarından Huawei Nova 10 serisi, Haziran ayında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.

Huawei, yeni nesil Nova serisi akıllı telefonlarının geleceğini resmen onayladı. Huawei Nova 10 serisi, Nova 9 serisinin üst modeli olarak piyasaya çıkacak.

Yeni bir rapor, Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonların önümüzdeki ay, yani Haziran 2022’de Çin’de piyasaya çıkacağını ortaya koydu. Ancak gerçek lansman tarihini bilmiyoruz.

Çin’den gelen bir rapor, MediaTek işlemci henüz kullanılamadığı için Huawei Nova 10 serisinin Qualcomm Snapdragon 778G işlemci veya Snapdragon 7 Gen 1 tarafından desteklenebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca telefonların kamera için özel olarak ayarlanacağını da gösteriyor.

Huawei-Nova-9-SE

Başka bir rapor, Nova 10 serisinin öncekiyle aynı işlemciyi kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Bilmeyenler için Nova 9 serisi, Snapdragon 778G 4G işlemciden güç alıyordu..

Huawei, 4G akıllı telefonlara 5G bağlantı desteği sunmak için; ekstra bir SIM kart yuvasına sahip olacak özel bir cep telefonu kılıfı da piyasaya sürecek.

Şu an itibariyle telefon kılıfının Huawei tarafından mı yoksa; çüncü taraf bir üretici tarafından mı geliştirileceği bilinmiyor ancak 5G desteği eklemek için iyi bir çözüm gibi görünüyor.

5G destekli telefon kılıfının; u yılın Haziran ayında veya üçüncü çeyreğin sonunda Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya çıkmasını bekliyoruz. 

-- Reklam --
Önceki İçerikGoogle Pixel Buds Pro, Mekansal Ses Deneyimi Vaat Edecek
Sonraki İçerikRazer, 240 Hz Ekranlı Oyuncu Bilgisayarı İle İlke İmza Attı!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.