Huawei Nova 10z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, Nova 10 serisine yeni bir model daha ekledi. Huawei Nova 10z bugün görücüye çıktı. Ayrıca şirket, yeni Mate 50 serisinin tanıtımını da bugün gerçekleştirdi. Gelin yeni Huawei Nova 10z’ye yakından bir göz atalım.

Huawei Nova 10z

Huawei Nova 10z, ortasında bir delik bulunan 6,6 inç LCD ekrana sahip. Full HD+ çözünürlük (1080 x 2400 piksel) ve 399 PPI piksel yoğunluk vaat ediyor. Sağ kenardaki güç düğmesi, bir parmak izi tarayıcısıyle geliyor.

Cihaz, 8 GB RAM’e sahip sekiz çekirdekli bir işlemci desteği taşıyor. 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi vaat ediyor. Harici depolama cihaz tarafından desteklenmiyor. 4.000 mAh pile sahip ve 40W hızlı şarjı destekliyor. Yazılıma gelince, HarmonyOS 2.0 cihaza güç sağlıyor.

Kamera hususunda, cihazda f/1.9 diyafram açıklığına sahip 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta, selfie’ler için 16MP ön kamera var.

Diğer özellikler arasında çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C konektörü ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Ayrıca, cihazı su sıçramalarına karşı dayanıklı hale getiren bir IP52 sertifikası da var. Telefonun fiyatı 245 dolardan başlıyor.