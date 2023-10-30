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Huawei nova 11 SE 31 Ekim’de geliyor

Huawei, Huawei Nova 11 SE'nin 31 Ekim'de piyasaya sürüleceğini resmi olarak duyurdu. Şirket henüz tüm özellikleri açıklamamış olsa da önceki raporlar ve sızıntılar, bu yaklaşan akıllı telefondan neler bekleyebileceğimize dair bazı bilgiler sağladı.

Ahmet Ekinler

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Huawei nova 11 SE 31 Ekim'de geliyor
Huawei Nova 11 Serisi

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Huawei nova 11 SE‘nin yaklaşan çıkışı, bu haftanın başlarında tanıtım materyallerinde ortaya çıktığı gibi 31 Ekim için resmi olarak onaylandı. BON-AL00 model numarasıyla belirtilen bu yeni akıllı telefon modeli, Android 12 işletim sistemi ve sağlam 8 GB RAM ile Geekbench’te varlığını duyurdu. Benchmark listesinde spesifik System-on-Chip (SoC) açıkça belirtilmemiş olsa da, Snapdragon 680 yonga setine benzeyen dört adet 2,4 GHz ve dört adet 1,9 GHz çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olması kuvvetle muhtemel.

Huawei‘nin resmi Weibo sayfası lansmanla ilgili sessizliğini korusa da, meraklı gözlemciler çeşitli çevrimiçi perakende platformlarında tanıtım görselleri gördüler. Buna ek olarak, yerel sakinler bu promosyon malzemelerini fiziksel mağazalarda gördüklerini doğruladı. Huawei nova 11 SE‘nin 108 MP’lik kayda değer bir birincil kamera ve yüksek çözünürlüklü 32 MP selfie kamerası ile donatılması bekleniyor. Bu akıllı telefon, herhangi bir kamera çıkıntısı hariç, 7,39 mm’lik ince bir profile sahip ince tasarımıyla öne çıkıyor.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik detaylarına gelince, Huawei bu bilgileri yarın açıklayacak. Nova 11 SE’nin rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılması ve muhtemelen tüketicilere uygun fiyatlı bir seçenek sunması bekleniyor. 5G bağlantısının yokluğu göz önüne alındığında, nova 11 SE’nin uluslararası pazarlara girebileceğine dair spekülasyonlar var, ancak bu husus henüz resmi olarak onaylanmadı.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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