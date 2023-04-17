Huawei Nova 11 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Nova 11 serisi bugün resmi olarak piyasaya sürüldü ve bu seride Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve serinin ilk yeni üyesi Nova 11 Ultra olmak üzere üç versiyonu bulunuyor. Bu yeni seri, portre kamerasına odaklanıyor. Ve en yeni HarmonyOS 3 ile geliyor. Gelin Huawei’nin yeni akıllı telefon serisine bir göz atalım.

Huawei Nova 11

En yeni serideki standart model, oldukça etkileyici olan toplam genişliği yalnızca 6,88 mm ve yalnızca 168 gram ağırlığıyla darbeye dayanıklı ancak ultra ince bir gövdeye sahip. Çinli teknoloji şirketi yüzde 93,8 gibi yüksek bir ekran gövde oranı sunarken, cihazın gövdesi, akıllı telefonun yanlarının yanı sıra kamera halkasında da metal kullanımıyla birinci sınıf bir tasarım vaat ediyor. Huawei Nova 11, Kunlun cam koruması, 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlükle gelen düz bir 6,7 inç OLED ekrana sahip.

Genel olarak Nova 11 serisi, uydu iletişimi özelliğine sahip dünyanın ilk orta sınıf akıllı telefon serisi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, temel Nova 11 modeli uydu üzerinden yalnızca tek yönlü bir iletişim sunuyor. Nova 11 serisi aynı zamanda markanın ön ve arka görüntü sensörleri için XD Portre kamera teknolojisine sahip ilk ürünü. Bu, çekimlerin daha zengin görünmesi için cilt dokusunu, gölge dokusunu, doğru renkleri ve daha fazlasını yakalamak için farklı aydınlatma sahnelerinde harika ayrıntılarla harika portre çekimleri yapmasına olanak tanıyor.

Nova 1, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor. 512 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş yalnızca 4G Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile geliyor. Önde f/2.4 açıklığa sahip 60 megapiksel selfie kamerası bulunurken arkada f/1.9 açıklığa sahip 50 megapiksel ana sensör ve f/2.2 açıklığa sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunuyor. Fiyatı ise yaklaşık 363 dolar.

Huawei Nova 11 Pro

Üst düzey Pro modelle, temel modelle neredeyse aynı özellikler sunuyor faka bazı alanlarda çok daha iyi. Nova 11 Pro, Kunlun cam koruması ve 120 Hz yenileme hızı ile birlikte 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip daha uzun 6,78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Bu model ayrıca 512 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş 4G’ye özel Snapdragon 778G işlemciyle geliyor. Bu model aynı zamanda etkileyici bir 100 W hızlı şarj oranını destekleyen 4.500 mAh pil ile çalışıyor.

Kamera kısmında ise, f/2.2 açıklığa sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile eşleştirilmiş f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kameraya sahip. Bu arada ön tarafta, f/2.4 açıklığa sahip 60 megapiksel selfie kamerası ve f/2.2 açıklığa sahip 8 megapiksel portre sensörü bulunuyor. Bu ikili kamera kurulumu, ön kameralardan bile gelişmiş portre çekimleri sunmayı hedefliyor. Ön kamera 2 kata kadar optik yakınlaştırma ve 5 kata kadar dijital yakınlaştırma sunarken, arka kamera 10 kata kadar dijital yakınlaştırma vaat ediyor. Fiyatı ise yaklaşık 502 dolar.

Huawei Nova 11 Ultra

En üst düzey modelden bahsetmişken, Huawei Nova 11 Ultra, bu üst orta sınıf serisinin amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkıyor. 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe, Kunlun Glass korumasına ve 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,78 inç uzunluğunda kavisli bir OLED ekrana sahip. Diğer iki modele benzer şekilde bu cihaz da 100W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pilden güç alıyor. Ayrıca, Snapdragon 778G işlemcinin yalnızca 4G modeli ile donatılmış. Bununla birlikte, bu model yalnızca tek bir 512 GB depolama yapılandırmasında mevcut.

Özellikle Nova 11 Ultra, kamerasında değişken diyaframlı lens sunan dünyanın ilk orta sınıf akıllı telefonu. Arkada, ana kamera, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen bir açıklığa sahip 50 megapiksel bir sensör yer alıyor. Bu, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile geliyor. Öte yandan ön tarafta, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel geniş açılı lens ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel portre lensi ile Nova 11 Pro gibi çift kamera kurulumu bulunuyor. Fiyatı ise 648 dolar.

Serideki üç model de Huawei’nin tescilli HarmonyOS’unda çalışıyor. Nova 11 Ultra, diğer iki modelden farklı olarak çift yönlü Beidou uydu mesajlaşma özelliği sunuyor. Bu temel olarak, kullanıcıların yer ağı sinyali olmayan bir alanda sıkışıp kaldıklarında hızlı bir yardım mesajı göndermelerine izin veriyor. Bu özellik, kurtarma operasyonlarının hızlı ve verimli olmasını sağlamak için doğru izlemeye izin veriyor. Sunulan Kunlun cam korumasının Corning Gorilla Glass Victus 2’den bile çok daha dayanıklı olduğunu da belirtelim.