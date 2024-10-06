Huawei Nova 13 Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar!

Yıl sonuna yaklaşırken tüm markalar telefonlarını tanıtmak için adeta bir yarış içerisine girdi. Ekim ayı pek çok markanın olduğu gibi Huawei’nin de yeni telefon serisini (Huawei Nova 13’ü) tanıtacağı ay olacak. Orta – üst seviye telefon gurubuna gelen yeni seri Huawei Nova 13 çıkış tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Huawei Nova 13 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Huawei kısa bir zaman önce dünyanın ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürdü ve küresel çapta bu cihaz markanın popülaritesini oldukça artırdı. Amerika kısıtlamaları altında da olsa muhteşem işler başaran marka işlemciden işletim sistemine kadar bağımsız bir marka olma yolunda ilerliyor. Üçe katlanabilir telefonun ardından şimdi de marka Huawei Nova 13 serisini duyurmaya hazırlanıyor.

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Ekim ayında pek çok marka yeni telefonlarını tanıtacak ve çıkan haberlere göre Huawei de bunlardan biri olacak. Yükselen bir grafik çizen markanın yeni serisi ile ilgili Huawei Nova 13 ne zaman çıkacak sorularına yanıt verecek olursak; 22 Ekim 2024 diyebiliriz. Bu tarih resmi kaynaklardan gelmiyor ancak güvenilir sızıntı kaynaklarından çıktığı söyenebilir.

Huawei yeni cihazlarının tanıtım günlerine bakıldığında ilginç bir detay ortaya çıkıyor ki bu da markanın böyle önemli lansmanlar için Salı günlerini tercih etmesi. Nova 12 serisi, Huawei üçe katlanan telefonu, Watch GT 5 serisi tanıtımları, ayrı tarihlerde olmasına rağmen Salı günlerine denk geliyor; aynı şekilde 22 Ekim’de Salıya denk gelmekte.

Huawei Nova 13 serisi; Nova 13 Lite, Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 13 Ultra cihazları ile geliyor. Nova 12 serisi 2023 yılına damga vuran telefonlardan olmuştu; şimdi aynı performans Nova 13 serisinden de bekleniyor. Üst segment telefonlar arasında yer alacak olan yeni Huawei telefonların sızdırılan bazı özelliklerine bakalım…

Huawei Nova 13 Özellikleri

Standart, Pro ve Ultra modelleri ile gelecek olan serinin Lite sürümünün de 22 Ekim’deki lansmanda tanıtılması bekleniyor. Huawei Nova 13 serisinin dört farklı renk opsiyonu ile gelmesi bekleniyor; beyaz, siyah, mor ve yeşil. Kamera özelliklerine bakıldığında ise Nova 12 serisindekine benzer niteliklerle gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda cihazlar; 60 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera ve 50 megapiksellik bir ana kamera barındırabilir.

En önemli detaylardan biri de elbette işlemci. Nova 13 serisinde Huawei’nin Kirin 9010 5G çip setini kullanmasını bekliyor. Bu kapsamda selef seriden farklı olarak yeni modellerin hepsinin 5G teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Huawei’nin yeni üst seviye telefon serisi hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.