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Huawei Nova 8 SE 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Nova 8 SE 4G, damla çentikli 6,5 inç OLED panele sahip. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 403ppi piksel yoğunluğu; DCI-P3 renk gamı ​​ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile geliyor. Nova 8 SE, bir 4G LTE bağlantı ve Kirin 710A işlemciye sahip.

Ayşen Sıla

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Huawei, Huawei Nova 8 SE akıllı telefonunu sessiz sedasız tanıttı. Nova 8 SE Youth, Nova 8 SE 5G ve Nova 8 SE 5G’den sonra markanın üçüncü Nova 8 SE modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefonlardan farklı olarak Nova 8 SE, bir 4G LTE ve Kirin 710A işlemciyle geliyor.

Huawei Nova 8 SE 4G

Huawei Nova 8 SE 4G, damla çentikli 6,5 inç OLED panele sahip. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 403ppi piksel yoğunluğu; DCI-P3 renk gamı ​​ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Telefonun ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca arka panelinde, 8 megapiksel ultra geniş kamera; 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcı sensörü tarafından desteklenen; f/1.9 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera yer alıyor.

Huawei-Nova-8-SE

Kirin 710A işlemciye sahip Nova 8 SE 4G, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı vaat ediyor. Cihazda microSD kart desteği de var. Bu arada HarmonyOS 2 ile gelen cihaz, 66W hızlı şarj desteği taşıyan 3.800mAh pile sahip. 

Isı yayma sistemi, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle donatılmış. Son olarak, telefon 7,5 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında. Nitekim siyah, beyaz, gümüş ve mavi renkli telefon, 328 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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KaynakHuawei Central

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