Huawei Nova 8i Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Huawei’nin Nova 8 serisi, Nova 8 SE (Dimensity 800U ve Dimensity 700 CPU çeşitleri), Nova 8 5G, Nova 8 Pro 5G ve Nova 8 Pro 4G gibi birden fazla telefonu içeriyor. Playfuldroid tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin Nova 8i telefonunu Güneydoğu Asya pazarlarında piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya koyuyor. Yayın, telefonun gelişinin bir ürün brifingi aracılığıyla onaylandığını iddia ediyor.

Huawei Nova 8i’nin Beklenen Özellikleri

Nova 8i, Full HD+ çözünürlük, DCI-P3 renk gamı ​​sunan 6.67 inç LCD delikli panele sahip olacak ve yüzde 94,7 gibi etkileyici bir ekran-gövde oranı sunacak. Cihazın ön kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun arka tarafı, Huawei Mate 30 Pro gibi dairesel bir kamera modülüne sahip olacak. F/1.9 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 120 derece FOV‘a sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşacak.

Orta sınıf cihaz, Snapdragon 662 yonga seti ve 66W Huawei SuperCharge desteği taşıyacak 4.300mAh pil ile desteklenecek. Şirket, telefonun sadece 38 dakikada tamamen şarj edilebileceğini iddia ediyor.

Huawei Nova 8i, Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 11 ile birlikte raflarda yerini alacak. Huawei, HarmonyOS’u daha sonra bu cihaza getirecek. Telefonun Moonlight Silver, Starry Black ve Interstellar Blue adlı üç renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.