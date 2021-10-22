Huawei nova 9, Avrupa’da 499 € fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü

Çin’de duyurulmasından yaklaşık bir ay sonra, Huawei‘nin nova 9‘u, şirketin Viyana’da düzenlenen yüz yüze etkinliğinin bir parçası olarak küresel sahneye çıktı. Ne yazık ki, Çin’e özel olan daha büyük nova 9 Pro bu etkinlikte yer almadı.

Nova 9, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6.57 inç OLED ekranın ve 66 W şarjlı 4.300 mAh pilin yanı sıra 8 GB RAM ve 128/256 GB depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 778G 4G yonga setini bir araya getiriyor. Arkadaki ana kamera, 8MP ultra geniş lensin yanında 50MP RYYB sensörü ve makro çekimler ve derinlik verileri için iki 2MP yardımcı modül içerir. Yazılım cephesi, Android 11’in üstünde EMUI 12 tarafından karşılanmaktadır ve Google Mobil Hizmetleri’nden yoksundur.

Huawei nova 9, Siyah ve Yıldızlı Mavi renklerde geliyor ve 499 € perakende satış fiyatına sahip. Huawei, ilk yıl ücretsiz olarak kırık ekran değişimi sunuyor. Ön satışlar bugün başlayacak ve ücretsiz bir çift FreeBuds 4 kulaklıkla birlikte gelirken, bu ayın sonunda düzenli satışlar yapılacak.