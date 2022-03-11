Huawei Nova 9 SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Eylül 2021’de Huawei, Nova 9 5G ve Nova 9 Pro 5G akıllı telefonlarını duyurdu. Şimdi ise Snapdragon 680 işlemci tarafından desteklenen ve 4G LTE cihazı olan daha uygun fiyatlı Nova 9 SE‘yi tanıttı.

Huawei Nova 9 SE

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Huawei Nova 9 SE; merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli 6.78 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran, 1080 x 2388 piksel Full HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı üretiyor.

Nova 9 SE’nin ön tarafında 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Ayrıca arka panelinde 8 megapiksel ultra geniş lens; 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera ile birleşmiş 108 megapiksel ana kamera vaat ediyor. Telefon, EMUI 12 desteğine sahip. Diğer Huawei telefonları gibi; Google uygulamaları desteği yok.

Nova 9 SE, Snapdragon 680 işlemci desteği taşıyor ve 66W hızlı şarjla gelen; 4.000mAh pile sahip. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile geliyor. Bu arada cihazda çift SIM desteği, 4G VoLTE; Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve bir USB-C bağlantı noktası gibi özellikleri de mevcut. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip. Huawei Nova 9 SE, Kristal Mavi, İnci Beyazı ve Gece Siyahı olmak üzere üç renkle geliyor. Telefonun fiyatı açıklanınca buraya yazacağız.