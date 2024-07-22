Huawei Nova Flip Ağustos’ta Satışa Çıkacak!

Huawei’nin çok beklenen Nova 13 serisi akıllı telefon lansmanı biraz ertelendi. Başlangıçta Ağustos ayında tanıtılması planlanan seri, şimdi görünüşe göre sahne almayacak. Bunun yerine Çinli teknoloji şirketi, Nova markalı bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Bu yeni cihazla ilgili detaylar henüz sınırlı olsa da, Nova serisinin rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli özellikler sunma ünü, katlanabilir telefon için benzer bir yaklaşımı işaret ediyor. Geciken Nova 13 serisi için ise söylentiler bazı ilginç özelliklere işaret ediyor.

Pro ve Ultra modellerinin GPS bağlantısı gibi özellikler sunması bekleniyor, bu özellikler son zamanlarda popülerlik kazanmış durumda. Bu cihazların gücünü ise yakın zamanda piyasaya sürülen Huawei Pura 70 serisinde kullanılan aynı amiral gemisi Kirin 9010 yonga seti sağlayabilir.

Nova 13 serisi muhtemelen şu anda Huawei’nin Pura ve Mate telefonlarında bulunan XMAGE kamera markasını devralacak. Serinin aynı zamanda çift ön kamera ile geliştirilmiş selfie fotoğrafçılığı sunması bekleniyor. Ekranlara geldiğimizde, sızıntılar standart Nova 13 için düz bir ekranı önerirken, diğer modellerin hafif kavisli bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor. Tüm cihazların 1.5K çözünürlük sunacağı söyleniyor, bu da Full HD ve Quad HD arasında rahat bir orta nokta sağlıyor.

Nova 13 serisinin HarmonyOS Next işletim sistemi ile ön yüklü gelmesi bekleniyor. Arka kamera sistemi, ana kamera için değişken diyafram teknolojisini içerecek şekilde söyleniyor, periskop telefoto lensi ise daha üst seviye modellere ayrılabilir. Bu detaylar doğrulanmamış olsa da, potansiyel olarak özellik dolu orta segment bir teklif sunduğunu gösteriyor.

Nova 13 serisinin lansmanındaki gecikme hayranlar için şüphesiz hayal kırıklığı yaratsa da, Huawei markalı bir katlanabilir telefonun görünümü, şirketin akıllı telefon portföyüne ilginç bir boyut ekliyor. Bu akıllı telefonlarla ilgili yeni gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.