Huawei Nova Y61, 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil ile duyuruldu

Huawei‘nin uygun bütçeli nova serisindeki en son ekleme, nova Y61 oldu. Cihaz, temel özellikleriyle birlikte Huawei’nin küresel web sitesinde listelenmiştir.

Huawei nova Y61, HD+ çözünürlüğe ve standart 60 Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç IPS LCD ekran ile satışa çıkacak. 5MP selfie kamerası, su damlası çentikli bir delik içerisinde yer alıyor. Nova Y61, 2MP makro kamera ve derinlik modülünün yanı sıra F1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera kurulumu ile geliyor. Telefon, 4/6GB RAM ve 64GB depolamanın yanı sıra adını henüz öğrenemediğimiz sekiz çekirdekli yonga seti ile donatılmıştır.

Yazılım tarafı EMUI 12 tarafından kapsanırken, 5.000 mAh pil USB-C üzerinden 22.5W hızlı şarj özelliğine sahip. Ne yazık ki telefon yalnızca LTE (4G) uyumludur ve Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) bağlantı standardını destekler.

Huawei nova Y61, Safir Mavisi, Nane Yeşili ve Gece Siyahı adında 3 farklı renk seçeneği ile gelir. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.