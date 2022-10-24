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Huawei P50 Pocket S, 2 Kasım’da Görücüye Çıkacak

Eski raporlar, cihazın “Huawei P50 Pocket New” adıyla Çin'de piyasaya çıkacaığını iddia etmişti. Ancak şirket, cihazın Huawei P50 Pocket S olarak adlandırılacağına ve 2 Kasım günü saat 19.00'da tanıtılacağını resmen onayladı.

Ayşen Sıla

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Ağustos ayında Huawei’nin yeni kapaklı telefonu, Çin’in TENAA telekom otoritesi tarafından onay aldı. Liste sadece telefonun görüntülerini ortaya çıkardı. Eski raporlar, cihazın “Huawei P50 Pocket New” adıyla Çin’de piyasaya çıkacaığını iddia etmişti. Ancak şirket, cihazın Huawei P50 Pocket S olarak adlandırılacağına ve 2 Kasım günü saat 19.00’da tanıtılacağını resmen onayladı.

Markanın yayınladığı resmi tanıtım videosu, Huawei P50 Pocket S’nin tasarımını göstermiyor. Ancak cihazın siyah, mavi, pembe, beyaz, yeşil ve sarı olmak üzere altı renkle satışa çıkacağını doğruluyor.

Aralık 2021’de resmiyet kazanan orijinal Huawei P50 Pocket, Snapdragon 888 4G işlemciden güç alıyordu. Snapdragon 778G 4G işlemcinin yeni P50 Pocket’e güç sağlayacağına dair birçok söylenti var.,

Huawei P50 Pocket S’nin ikincil bir ekrana sahip olmayacağı tahmin ediliyor. Cihazın 120Hz OLED katlanabilir ekran, HarmonyOS 3 ve şirketin XMAGE görüntü işleme teknolojisi ile geleceği tahmin ediliyor.

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