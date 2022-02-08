Huawei P50 Pro ve P50 Pocket küresel pazarlarda satışa çıktı

Huawei P50 serisinin küresel sunumu Ocak ayının sonlarında başladı. Üretici, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’da Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket cihazları için ön sipariş almaya başladı.

Duyurudan iki hafta sonra, cihazlar nihayet Sevgililer Günü için tam zamanında satışa sunuldu. Her pazarın kendi anlaşmaları vardır, ancak hepsinde ücretsiz giyilebilir cihazlar, FreeBuds, garantiler ve abonelikler içeren paketler bulunur.

Huawei P50 Pocket, kapatıldığında görünür bir boşluk bırakmayan, şirketin ilk katlanabilir kapaklı modelidir. Bildirimleri önizlemek için 1” diyagonal dış dairesel bir ekran vardır ve ayrıca ana kamera ile özçekimler için bir önizleme ekranı görevi görür.

P50 Pro, şirketin amiral gemisi akıllı telefonudur. Huawei, küresel pazarda bir miktar sıralama kaybederken, yine de etkileyici cihazlar üretiyor. P serisi Fotoğraf odaklı ve bu telefon çıtayı bir kez daha yükseltti. Kameralar en iyileri arasında yer alırken, P50 Pro ayrıca güzel bir ekrana, pil performansına ve genel görünüme sahip.

Huawei P50 Pocket, 12 RAM ve 512 GB bellek ile 1.599 Euro‘ya mal olan altın tasarım olmak üzere iki farklı modelde geliyor. Ayrıca, daha düşük donanım yapısıyla yalnızca 1.299 Euro’ya mal olan bir Beyaz seçeneği de var, ancak yalnızca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Huawei Fransa’nın FreeBuds Pro‘yu bir hediye olarak ve ayrıca Adidas Runtastic için üç aylık bir abonelik hediye edeceğini duyduk. Almanya FreeBuds Lipstick’i hediye ediyor, ancak aynı zamanda Scale 3 Pro, Sound Joy hoparlörler veya Watch GT 3 giyilebilir için indirimler sunuyor.

Huawei P50 Pro, Altın veya Siyah renkte 8 RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelir ve fiyatı 1,199 Euro’dur. 50W kablosuz hızlı şarjı destekler ve Huawei, uygun standlı şarj cihazını 130€’luk orijinal fiyat yerine sadece 50€’ya satacak.

Her iki ürünün de şimdilik Türkiye’de satışa sunulmayacağını belirtmekte fayda var. Dilerseniz yurt dışından temin edebilirsiniz.