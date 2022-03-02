Huawei P50 Pro Weilan Haohai Edition Tanıtıldı!

Huawei, ABD tarafından yaptırımlar uygulandığından beri akıllı telefon işinde mücadele ediyor. Zorluklara rağmen, piyasaya yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P50 Pro ilk olarak geçen yıl; Temmuz ayında satışı çıktı. Şimdi ise Huawei, Huawei P50 Pro Weilan Haohai Edition adlı; cihazla o telefonun yeni bir çeşidini piyasaya sürdü.

Huawei P50 Pro Weilan Haohai Edition

Huawei P50 Pro Weilan Haohai Edition; arka panelinde su dalgası benzeri mavi renkli bir gövdeye sahip. Cihaz 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamayla geliyor ve yaklaşık 1.265 dolar fiyatla satışa çıkıyor.

Akıllı telefon 1228 x 2700 piksel ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç OLED ekrana sahip. Ön kamerayı barındırmak için üst merkezde bir delik yer alıyor. Kamera bölümünde, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel telefoto sensör ile gelen f/1.8 ve OIS diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera var. Ön tarafta, ise 13 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Cihaz, 4G bağlantı desteği ile Huawei HiSilicon Kirin 9000 işlemciye sahip. Telefon, şirketin kendi HarmonyOS 2’sini çalıştırıyor ve 4.360 mAh pil ile çalışıyor; 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.