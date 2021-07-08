Huawei P50 Pro’nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Huawei bize geçen ay P50’yi ilk kez sergilerken, şirket henüz amiral gemisi akıllı telefon serisini resmi olarak piyasaya sürmedi. Şimdi yeni bir sızıntı, yeni dizilişin ekranı ve diğer özellikleriyle ilgili belirli ayrıntıları ortaya çıkardı.

Yayınlanan bir rapora göre, Çinli teknoloji devinin üst düzey P50 Pro’su ön tarafında bir orta delikli kamera ekranına sahip olacak. Bu panel, görünüşe göre 20:9 en boy oranıyla 1224 x 2696 piksel veya 2.5K çözünürlüğü de beraberinde getirecek. Tipster ayrıca, yeni amiral gemisi akıllı telefonun 5G ve Wi-Fi 6 Plus ağları desteğiyle geleceğini, ancak bu özelliklerin dahil edilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Sızıntı, şirket yetkilisi tarafından Çinli bir mikroblog web sitesi olan Weibo’daki yorumda paylaşılan bir ekran görüntüsünden geliyor. Şu an itibariyle, akıllı telefonla ilgili diğer detaylar şu anda bilinmiyor ve marka henüz serinin lansman tarihini de açıklamadı. Bununla birlikte, daha önce sözde 29 Temmuz 2021 lansman tarihini bildirmiştik.

Cihazdan bahsedecek olursak, Huawei P50 serisinin iç pazar için 5nm tabanlı Kirin 9000 yonga setinden, yurtdışı pazarlarda ise belirli modeller için Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi yonga setinden güç alması bekleniyor. Unutmayın, bu henüz doğrulanmamış bir rapor, bu yüzden size detayları aktarmaya devam edeceğiz.