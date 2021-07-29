Huawei P50 ve P50 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, ABD yasağı ile birlikte çektiği sıkıntılarla mücadele etmeye devam ederken bugün çok beklenen telefonlarından Huawei P50 ve Huawei P50 Pro‘yu satışa sundu. Şirket normalde telefonları yılın başında piyasaya sürecekti fakat lansman gecikse de dört gözle beklenen Huawei P50 serisi nihayet satışa sunuldu.

Huawei P50 Serisi

Huawei P50 ikilisi, tek bir kamera barındıran ortalanmış bir delik için geçen yılki P40 serisinden ilham alıyor. Ancak asıl değişiklik arka tarafta. Huawei, sensörleri barındırmak için çift halka kullanan benzersiz bir kamera muhafazası stilini tercih etti. Çok daha fazla yer kaplıyor ancak bu tasarım, Huawei P50 ve P50 Pro’yu başka herhangi bir telefonla karıştırmanıza neden olmayacak.

P50 Pro kavisli ekranı, özel Ripple Blue renk çeşidi, göz alıcı pembe çeşidi ve daha güçlü ve 5 kata kadar arttırılmış nano-kristal camdan yapılmış bir koleksiyoncu sürümü ile serinin üst modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei P50

Huawei P50, 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ (2700 x 1224) düz OLED ekran ile geliyor. 1,03 milyara kadar renk görüntüleyebiliyor, P3 geniş renk gamına, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

Huawei, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini 4G modem ile yerleştirmeyi tercih etti. 8 GB RAM ile birlikte gelen telefonda bir NM hafıza kartı yuvası aracılığıyla depolama genişletme desteği ile 128 GB ve 256 GB depolama modelleri sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50MP f/1.8 RGB kamera, 13MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve OIS özellikli 12MP f/3.4 telefoto kamera olmak üzere üç kamera bulunuyor. 13MP f/2.4 kamera ise, ekranda yerini alıyor. Huawei P50, 5x optik yakınlaştırmaya ve 50x’e kadar dijital yakınlaştırmaya sahip. Ayrıca görüntü iyileştirmeleri için yeni nesil XD Fusion Pro grafik motoru sunuyor.

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Telefonda, 4100mAh pil ve 66W hızlı kablolu şarj desteği var. Ne yazık ki, standart model kablosuz şarj için destek almıyor. IP68 derecesine, çift SIM desteğine, stereo hoparlöre, Bluetooth 5.2, NFC ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip ve HarmonyOS 2 ile destekleniyor.

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro, 2700 x 1228 çözünürlüğe sahip 6.6 inç kavisli OLED ekran sunuyor. Ekranda 120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. 1,07 milyar renge kadar görüntüleyebiliyor ve P3 geniş renk gamı vaat ediyor.

Huawei, P50 Pro’yu iki işlemci seçeneğiyle sunuyor. Bu iki seçenekle kullanıcılar Kirin 9000 veya Snapdragon 888 işlemci arasında seçim yapabiliyor. Bununla birlikte, her iki varyantın da modemleri, ABD hükümetinin bir yaptırımı yüzünden 4G bağlantısıyla sınırlı. İşlemci kısmındaki fark, telefonun genel performansında bir farka dönüşecek. Farklı ISP’lere sahip oldukları için kamera farklılıkları görmeyi bekliyoruz.

Huawei P50 Pro dört konfigürasyonda satışa sunulacak:

8GB RAM+128GB

8GB RAM + 256GB

8GB RAM + 512GB

12GB RAM + 512GB

Huawei P serisi, kamera performansı ile biliniyor. Telefonun iki ana kamerası var – OIS’li 50MP f/1.8 RGB sensör ve 40MP f/1.6 siyah beyaz sensör. Telefonda ayrıca 13MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve OIS özellikli 64MP f/3.5 telefoto kamera bulunuyor. Otomatik odaklama ve AIS sarsıntı önleyici desteği olan 13MP f/2.4 ön kamera da var.

P50 Pro, 3.5x optik yakınlaştırma, 20x hibrit yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip. Huawei, P50 Pro’nun HDR Canlı moduna ve görüntü kalitesini ve renk üretimini optimize eden bir XD Fusion Pro grafik motoruna sahip olduğunu söylüyor.

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Telefonda 66W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4360mAh pil bulunuyor. Ayrıca ters kablosuz şarj desteği de var. Ne yazık ki, Huawei bu yıl telefonu şarj cihazıyla birlikte satmayacak. Tıpkı P50 gibi, profesyonel model de IP68 derecesine sahip. Diğer özellikler, yeni bir Histen algoritmasına sahip stereo hoparlör, NFC, Bluetooth 5.2, bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ve HarmonyOS 2 ile geliyor.

Fiyat ve Stok Durumu

Huawei P50 – Eylül 2021’de piyasada yerini alacak.

8 GB RAM + 128 GB = 695 dolar

8 GB RAM + 256 GB = 772 dolar

Huawei P50 Pro – 12 Ağustos’ta satışa sunulacak ve Ağustos başında ön siparişe açılacak.

8 GB RAM + 128 GB (yalnızca Snapdragon 888)= 926 dolar

8 GB RAM + 256 GB (Kirin 9000 ve Snapdragon 888) = 1004 dolar

8 GB RAM + 512 GB (Kirin 9000 ve Snapdragon 888) = 1159 dolar