Huawei P60 Pro, Patentli Telefoto Teknolojisiyle Geliyor!

Huawei P60 Pro, standart P60 ile birlikte önümüzdeki hafta 23 Mart’ta piyasaya çıkacak. Serinin üst seviye modeli olan telefonun birçok ilginç özelliği de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Asıl model ise, Apple’ın Dynamic Island benzeri selfie modülüne sahip olabilir. P60 Pro, fotoğrafçılık için de etkileyici kameralar vaat edecek. Telefonun daha iyi gece fotoğrafları çekecek yeni bir telefoto lens türü ile geleceği iddia edildi.

Huawei P60 Pro’nun telefoto lens üzerinde yeni bir patentli teknoloji ile geleceğini ortaya koydu. Akıllı telefonun düşük ışıkta daha ayrıntılı fotoğraflar çekmesini sağlayan telefoto çekim yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor.

Ayrı bir gelişmede, Huawei CBG CEO’su Richard Yu, telefonun çerçevede güneş ile fotoğraf çekebileceğini ve diğer nesnelerin ayrıntılarını tutmayı başaracağını belirtti.

Yönetici, iddialarını desteklemek için bir fotoğraf da paylaştı. Bir tanıtım videosu ayrıca Huawei P60 Pro’nun, optik ve fiziğin temel yasalarına bile meydan okuyormuş gibi görünen, ayın ayrıntılı görüntülerini yakalama konusundaki olağanüstü yeteneğini sergiledi.

Önceki raporlara göre, Huawei P60 Pro ana kamerası, f/1.4-4.0 değişken diyafram açıklığını ve OIS optik sabitlemeyi destekleyen 1/1.4 inç geniş alt kısma sahip türünün ilk örneği 50 megapiksel Sony IMX888 olacak.

Telefon ayrıca 3,5x optik yakınlaştırmayı ve klasik bir RYYB dizisini destekleyen 64 megapiksel OV64B periskop telefoto lens alabilir. P60 pro’nun arkasında 50 megapiksel Sony IMX858 (1/2.51″) ultra geniş açılı lens de bulunabilir.