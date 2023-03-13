Huawei P60 Pro’nun Dinamik Ada Sistemi Ortaya Çıktı!

Huawei, 14 Mart’ta, merakla beklenen P60 serisini ve Mate X3 katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacağı bir bahar lansman konferansı düzenleyeceğini duyurdu.

Bir blog yazarı şimdi, telefonun dış tasarımını gösteren bir Huawei P60 Pro çizim taslağı yayınladı ve bu, son zamanlarda ortaya çıkan kaplamalar ve cep telefonu kılıflarıyla aynı görünüyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği, iPhone 14 Pro’dakine benzer şekilde ekranda derinlik kamerası ve selfie kamerasının varlığını düşündürebilecek geniş hap şeklindeki delik. Bununla birlikte deliğin, P60 serisinde HarmonyOS 3.1 tarafından desteklenebilecek bir özellik olan yeni bir dinamik ada bildiriminin ve etkileşimli hareketin parçası olabileceğine dair ilginç bir olasılık daha var.

Kamera kısmında, P60 Pro’nun XMAGE 2.0’a yükseltileceği ve etkileyici bir üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı ortaya çıktı. Buna ana 50 MP Sony IMX888 sensörü ve 50 MP Sony IMX858 aşırı geniş açılı sensörün yanı sıra 3,5x optik yakınlaştırmalı 64 MP OV64B Omnivision sensörüne sahip üçüncü bir telefoto kamera da dahil olacak.