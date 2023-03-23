Huawei P60 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikler

Huawei, popüler P serisinden en yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Yeni P60 modelleri, şirketin birinci sınıf telefonları olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda çok iyi kamera özellikleriyle geliyor. Gelin P60 serisine yakından bir göz atalım.

Huawei P60 Serisi

Tasarım

Çinli teknoloji şirketinin en yeni P60 serisi, P60’ı ve daha üst seviye olan P60 Pro modelini ve ayrıca P60 Art sürümünü içeriyor. Boyutlar açısından, Pro modeli daha ağır olmasına rağmen, her iki versiyon da temelde aynı.

Önden bakıldığında, sıradan görünseler de arka tasarımları oldukça benzersiz. Arkadaki kamera modülü, diğer iki sensörün arasına yerleştirilmiş büyük ana sensör sayesinde oldukça belirgin.

Koruma kısmında ise telefon, IP68 su ve toz direnci için Kunlun Glass’a sahip. Bu iki modelin yanı sıra biraz farklı bir tasarıma sahip kamera modülüne sahip Huawei P60 Art modeli de bulunuyor. Geometrik doğruluğu olmayan kavisli açılarıyla aslında biraz farklı duruyor. Özellikle Art modeli, üzerine düşen ışığın açısına bağlı olarak renkleri farklı şekilde yansıtan iki renk seçeneği vaat ediyor.

Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art tamamen aynı ekrana sahip. Yüksek dinamik fotoğraf ve videoları destekleyen uzun 6,67 inç OLED dörtlü kavisli ekrana sahip. Ayrıca, 1 ila 120 Hz arasında değişebilen LTPO uyarlamalı yenileme hızını desteklerken yüzde 29 oranında güç tüketiminde azalma sunuyor.

Akıllı telefon ayrıca Huawei’nin X-True sürükleyici ekran teknolojisi ve TUV Rheinland sertifikası ile donatılmış. Cihazlar ayrıca yüzde 93,1 gibi yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Teknik Özellikler

Huawei P60 modeli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile donatılmış. Bu işlemci yalnızca 4G ağını destekliyor. Bununla birlikte, nispeten daha yeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip oldukları için daha yüksek seviye P60 Pro ve P60 Art biraz daha iyi. Ancak bu işlemci, 4G ağ desteği ile geliyor ve 5G desteği vaat etmiyor.

P60, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunulurken, P60 Pro yalnızca 256 GB ve 512 GB sürümlerini sunacak. Öte yandan P60 Art, 512GB ve 1TB modeline de sahip olacak. Standart ve Pro modeli, 88W hızlı şarjı destekleyen 4.815mAh pilden güç alırken, Art versiyonu aynı şarj hızına sahip daha büyük 5.100mAh pile sahip.

Diğer önemli özellikler arasında, iki yönlü SMS’e izin veren yeni ikinci nesil uydu iletişimi yer alıyor. Yani kullanıcılar uydu bağlantısı üzerinden sadece mesaj almakla kalmıyor, SMS ile de gönderebiliyor. Şirket bu özelliği, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda yerleşik olarak bulunan uydu çözümlerindeki en son atılımları sayesinde sunuyor. Üç model de kutudan çıkar çıkmaz şirketin HarmonyOS 3.1 ile çalışıyor.

Kamera

P serisi bir akıllı telefonun belki de en önemli yönü olan kameralara geliyoruz. Temel P60, RYYB piksel düzenine sahip 48 megapiksel sensör, f/1.4-4.0 değişken diyaframlı lens ve optik görüntü sabitlemeden (OIS) oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana sensörün yanı sıra cihazda ayrıca RYYB sensörlü ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunuyor. Son sensör ayrıca OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 megapiksel RYYB lensten oluşuyor.

Bu arada, P60 Pro’daki ilk iki sensör temelde aynı, ancak asıl fark yakınlaştırma kısmında. Pro modeli, periskop modülü ve hatta optik görüntü sabitleme için çok daha yüksek 48 megapiksel çözünürlüğe ve daha geniş bir açıklığa sahip.

En üst seviyeye ulaşan Huawei P60 Art modeli ise, Pro modeliyle aynı ana sensöre ve periskop zoom lensine sahip, ancak ultra geniş açılı sensörü daha yüksek çözünürlüklü 40 megapiksel kameradan oluşuyor. Ön tarafta, tüm P60 serisi, merkeze hizalanmış delikli bir kamerada 13 megapiksellik bir selfie kamera var.

Fiyat ve Renkler

Huawei, 30 Mart 2023’te piyasaya sürülecek olan P60 ve P60 Pro için ön sipariş almaya başladı. Bu arada, P60 Pro Art, 7 Nisan’da piyasaya çıkacak. İşte yeni serinin fiyatları:

Huawei P60

128GB depolama – 657 dolar

256GB depolama – 730 dolar

512GB depolama – 877 dolar

Huawei P60 Pro

256GB depolama – 1.023 dolar

512 GB depolama – 1.170 dolar

Huawei P60 Art

512 GB depolama – 1.316 dolar

1TB depolama – 1609 dolar