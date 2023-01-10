Huawei P60 ve P60 Pro’nun Mart ayında daha iyi kameralar, ekranlar ve pillerle piyasaya çıkacak

Huawei P50 serisi bir yıldan daha eski – telefonlar Ağustos 2021’de piyasaya sürüldü – ancak şirket yeni bir P serisi amiral gemisinden vazgeçmedi. Yeni sızıntılara göre Huawei P60 ve P60 Pro, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülecek ve geliştirilmiş kameralar, daha iyi ekranlar ve daha büyük pillerle gelecek.

Huawei P60 Pro’nun 6.6” 120Hz OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor, çözünürlüğü P50 Pro’daki 1.228 x 2.700 piksele göre 1.440 x 3.200 piksel olacak. Yüksek frekanslı PWM karartma (1.920Hz) panel kullanacak. Panelin orta üstünde yer alan delikli bir 32MP selfie kamerası olacak.

Arka kamera 50MP ana sensöre (yeni bir Sony IMX888) sahip olacak, ultra geniş kamera ise 50MP sensöre (muhtemelen 13MP’den IMX858’e) yükseltilecek. Telefoto kamera aynı 64 MP sensörü (OmniVision OV64B) kullanabilir.

Normal Huawei P60 farklı bir kuruluma sahip olacak. Ana kamerası, 1.12µm pikselli 1/1.35” sensörlü 52MP IMX789 olarak düşünebiliriz. 50MP ultra geniş (IMX858) ve 16MP tele kamera ile üçlü bir kamera kurulumu bekliyoruz.

İki telefondaki kameralar, şirket içi XMAGE görüntüleme sistemini temel alacaktır. P50 Pro’da gördüğümüz değişken diyafram, söylentilere göre her iki telefonda da karşımıza çıkacak.

Aynı bilgi, P60 Pro’nun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin 4G versiyonu ve 100W kablolu ve 50W kablolu şarjlı 5.500mAh pil ile güçlendirileceğini iddia ediyor. Karşılaştırma için, P50 Pro‘da Snapdragon 888 4G ve 66W/50W şarjlı 4.360mAh pil bulunuyordu.

Huawei P50 serisinin, ekran için Kunlun sertleştirilmiş cam gibi Mate 50 serisinden bazı özellikleri benimsemesi bekleniyor. Telefonlar ayrıca toz ve su geçirmezlik için IP68 derecesi ile elecek. Ayrıca, uydu iletişimini desteklemelerini bekleyebiliriz, ancak bu, BeiDou takımyıldızını kullanacak ve Çin dışında sınırlı desteğe sahip olabilir (Mate 50 telefonlarında olduğu gibi).

Huawei henüz resmi bir tarih belirlemedi, hatta P60 serisinin geleceğini bile teyit etmedi ancak Mart ayı hedefi doğruysa yakın zamanda resmi bilgileri görmeye başlamamız gerekiyor. Son olarak “P” serisinin baş harfinden de anlaşılacağı gibi Fotoğraf‘ı temsil ettiğini göz önünde bulundurursak en iyi kamera kurulumu ile gelmesi bizleri şaşırtmayacaktır.