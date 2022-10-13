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Huawei P60’ın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Söylentilere göre Huawei gelecek yıl, Mart 2023'te yeni amiral gemisi P60 serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, en son amiral gemisi modeli ayrıca P50 serisi üzerinde çeşitli yükseltmelerle gelecek.

Ayşen Sıla

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Huawei-P50

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Mate 40 serisinin ardından Huawei, yaklaşık iki yıl sonra Mate 50 serisini piyasaya sürmüştü. Şimdi, şirket başka bir amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor gibi görünüyor, ancak bu sefer yeni P60 serisini yakında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Söylentilere göre Huawei gelecek yıl, Mart 2023’te yeni amiral gemisi P60 serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, en son amiral gemisi modeli ayrıca P50 serisi üzerinde çeşitli yükseltmelerle gelecek.

Huawei P60’ın ilk olarak Mate 50 modeliyle tanıtılan değişken diyaframlı lense sahip olacağı söylentisi var. Benzer şekilde, 64 megapiksel sensör olacağı bildirilen telefoto lensinde de bir yükseltme görecek.

Huawei-P50-Pro

Şirket hala çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya olduğu için, akıllı telefonlarda 5G ağı gibi belirli teknolojileri kullanması hala yasak. Bu nedenle, Huawei’nin P60’ı 5G modem olmadan piyasaya süreceği, ancak yine de son teknoloji bir yonga seti kullandığı söyleniyor.

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