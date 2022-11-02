Huawei Pocket S Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Pocket S bugün piyasaya çıktı. Geçen yıl duyurulan P50 Pocket’ten sonra markanın ikinci kapaklı katlanabilir telefonu oldu. Fakat bu model P50 Pocket ile karşılaştırıldığında daha az teknik özelliklerle geliyor. İki cihaz arasındaki tek fark işlemci bölümünde. Huawei, Pocket S telefonunun yanı sıra Watch GT Cyber ​​akıllı saatini de duyurdu.

Huawei Pocket S

Huawei Pocket S, 2.790 x 1.188 piksel çözünürlüğe sahip 6.9 inç büyüklüğünde katlanabilir OLED ekrana sahip. 10 bit renkler ve 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Arka panelde 1.04 inçlik ikincil kapak ekranı bulunuyor. Cihaz, yandan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. Pocket S, çok boyutlu bağlantı kaldırma su damlası menteşesine sahip sektördeki ilk katlanabilir telefon.

Görüntüleme cephesinde, Huawei Pocket S çift arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. 13MP ultra geniş açılı lens ile eşleştirilmiş 40MP ana sensörden oluşuyor. 10.7MP önde bir selfie kamerası var.

Huawei Pocket S bir Snapdragon 778G işlemci ile geliyor. 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı vaat ediyor. Cihaz, esnek bir grafit ısı dağıtma sistemine sahip. Katlanabilir telefon, 40W şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil ünitesi ile destekleniyor.

Yazılım açısından, Pocket S Harmony OS 3 ile çalışıyor. Obsidian Black, Frost Silver, Mint Green, Sakura Pink, Primrose Gold ve Ice Crystal Blue renklerle satışa çıkan telefonun fiyatı 820 dolardan başlıyor.