Ambargo altında olmasına rağmen piyasadaki yerini korumaya çalışan ve hala üst düzey telefonlar üretmeyi başaran Huawei Pura 70 serisi ile piyasayı sallayacak gibi görünüyor. Yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirdiği seri küresel pazarda satışa sunuldu. Huawei’nin üst segment cihazları olan Huawei Pura 70 serisi özellikleri ve fiyatı içeriğimizde…

Huawei Pura 70 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Huawei Pura 70 serisi telefonları uzun zamandır meraka bekleniyordu. ABD ambargosu altında pazarda var olmaya çalışan Huawei, bu seri ile büyük bir iş başardı. Huawei Pura 70 serisi kapsamında yalnızca işlemci ve kamera kısmında bir dış alım söz konusu; diğer tüm parçalar Çin menşeli tedarikçilerden temin edilmiş durumda. Bu da Huawei’nin ambargo altında da olsa yılmayacağının bir göstergesi diyebiliriz.

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Huawei Pura 70 serisinde dört farklı model bulunmakta; Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra. Söz konusu cihazların her biri üst segment telefon sınıfında; amiral gemisi ise tahmin edileceği üzere Pura 70 Ultra. Kirin 9010 yonga setine sahip olan cihazlar oldukça güçlü diyebiliriz. Huawei mate 60 serisinde Kirin 9000s işlemci kullanılmakta idi. 9010 ise 9000s’den daha ileri bir teknolojiye sahip.

Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9010 yonga setinde 2 x 2.30 GHz, 6 x 2.18 GHz, 4 x 1.55 GHz olacak şekilde toplamda 12 çekirdek bulunuyor. Yonga setinin grafik birimi ise 9000s işlemcisi ile aynı; Mali – G78 MP24. İşlemci kısmında Pura 70 dışındaki modellerde 9010 yonga seti kullanılırken, Pura 70 modelinde ise 9000S1 işlemcisi kullanılmış durumda.

Pura 70 Serisi Kamera Özellikleri

Serinin kamera özelliklerine gelince; Pura 70 modelinde 50 + 13 + 12 MP üçlü arka kamera seti ve 13 MP ön kamera; Pura 70 Pro ve Pro+ modellerinde 50 + 12 + 48 MP üçlü arka kamera seti ve 48 MP’lik telefoto kamerası bulunmakta. Puro 70 Ultra modelde ise XMAGE görüntü teknolojisinin bulunduğu 1 inçlik 50 MP ana kamera, 40 MP geniş açı lens ve 50 MP telefoto makro kamera bulunmakta.

Ekran kısmında ise Pura 70 modeli 6.6 inç büyüklüğünde iken serinin diğer modellerinde 6.8 inç büyüklüğünde. Cihazların her biri OLED ekran teknolojisi ile donatılmış durumda ve Pura 70 modeli 1256 x 2760 px FHD+ çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluk özelliklerine sahipken diğer 3 modelde ise 1260 x 2844 px FHD+ çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluklu ekranlar bulunmakta.

Huawei Pura 70 Serisi Fiyatları