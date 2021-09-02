Huawei Telefonlara Uygulamalar Nasıl İndirilir ? [Play Store Olmadan]

Huawei, bir yıldan fazla bir süredir Google Play Store veya Hizmetler olmadan idare ediyor. Yakın gelecekte ABD yasağı kalkmayacak gibi duruyor. Bu nedenle Huawei kullanıcılarının uygulamalarını başka yollarla indirmeleri gerekiyor. Neyse ki, Huawei’nin Uygulama Galerisi de dahil olmak üzere birkaç seçenek var. Bugün size Play Store olmadan uygulamaları nasıl yükleyeceğinizi göstereceğiz!

Başlamadan Önce: Huawei Akıllı Telefonunuzu Güncelleyin

Başlamadan önce telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncellediğinizden emin olun.

-Ana ekrandan uygulama çekmecesini yukarı kaydırın ve Ayarlar uygulamasına dokunun. Aşağı kaydırın ve açmak için “Sistem ve güncellemeler” menüsüne dokunun.

-Buradan, otomatik güncelleme sayfasını bulacağınız “Yazılım güncellemesi” ne dokunun.

-Telefon daha sonra bir güncelleme olup olmadığını kontrol edecektir. Mevcut bir güncelleme varsa, telefonun indirip yüklemesine izin verin. Yazılımınız güncelse, gezinme hareketleriyle veya ekranın alt kısmındaki ana sayfa düğmesiyle ana ekrana dönün.

-Artık aşağıdaki yükleme seçenekleri için hazırsınız.

1- Huawei App Gallery

Huawei App Gallery, Huawei cihazınıza zaten yüklenmiştir. Bu, Huawei’nin kendi uygulama mağazasıdır ve Huawei akıllı telefonunuza uygulama indirmenin birincil yoludur.

2- Huawei Petal Search

Huawei Petal Search, şirketin arama, haber, resim ve uygulamalar için hepsi bir arada merkezidir. Google’ın hepsi bir arada sistemine çok benziyor. Bir Huawei P40 serisi cihazınız veya Mate 40 Pro‘nuz varsa, Petal Search önceden yüklenmiştir. Mate 30 Pro gibi daha eski bir cihaz kullanıyorsanız, uygulamayı Huawei App Gallery aracılığıyla yüklemeniz gerekir.

-Uygulamayı açtığınızda, “Sizin için” sayfasıyla karşılaşacaksınız. Arama çubuğuna dokunun ve yüklemek istediğiniz uygulamayı yazın ve enter tuşuna basın.

-Arama sonuçları açıldığında, listeleri yalnızca uygulamalara daraltmak için “Uygulamalar” sekmesine dokunun.

-İstediğiniz uygulamaya dokunun. Bu, daha sonra App Gallery’den veya bir üçüncü taraftan uygulama sayfasını görüntüler.

-“Yükle” öğesini bulun ve dokunun. Varsa, “İndir”e dokunun. Telefonun uygulamayı yüklemesini bekleyin.

3- Huawei Phone Clone

Huawei’nin Phone Clone uygulaması, uygulamaları Google Play özellikli bir cihazdan taşımanın harika bir yoludur. Bu, uygulamaların %100’ünde işe yaramaz, ancak çoğunlukla etkilidir. Tüm Huawei akıllı telefonlarda bu önceden yüklenmiştir, bu nedenle Uygulama Galerisi’ne gerek yoktur. Bunun çalışması için ayrı, Google Play özellikli bir cihaza ihtiyacınız olacak.

4- Bağımsız Bir APK

Uygulamaları bağımsız bir APK aracılığıyla yüklemek göz korkutucu olabilir. Ancak, genellikle tam olarak istediğinizi indirmenin en etkili yoludur. Bunu yapmanın iki yolu bulunuyor: Telefonunuzun tarayıcısı aracılığıyla ve ayrıca bir Windows PC aracılığıyla indirme. Tercih size kalmış!