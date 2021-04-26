Huawei, Üç Ucuz Katlanabilir Telefon Piyasaya Sürecek!

Katlanabilir akıllı telefonların gerçeğe dönüşmesinden bu yana birkaç yıl geçti ve bu tür cihazları piyasaya sürmüş birkaç şirket var. Samsung ve Huawei gibi şirketler, katlanabilir telefonları ana bir ürün haline getirmeye çalışıyor ve yeni tasarımlar deniyor.

Samsung, geçtiğimiz birkaç ay içinde birkaç katlanabilir cihaz piyasaya sürerken Huawei, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Güney Koreli şirketle boy ölçüşemedi. Ancak görünüşe göre Huawei, sahalara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

Huawei, üç yeni orta sınıf katlanabilir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Katlanabilir akıllı telefonların daha düşük fiyatlandırılması, onu daha çekici hale getirecek ve bu tür cihazların kitlesel uyarlanabilirliğine yardımcı olacak.

Rapor, katlanabilir telefonların popülaritesinin 2021’de AMOLED ekran panellerinin küresel sevkiyatını yılda 4,4 milyondan yaklaşık 12 milyona çıkaracağını da ekliyor.

Huawei’nin yeni telefonlarının ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Huawei dışında, Samsung ve Asus gibi diğer akıllı telefon üreticileri de bu yılın sonlarında yeni katlanabilir telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.