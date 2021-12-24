Merakla beklenen Huawei Watch D duyuruldu. Huawei bugün açıkladığı P50 Pocket Snapdragon 888 SoC ve boşluksuz katlanır ekranı tanıttı. Bunun yanında Huawei, birkaç haftadır adını duymaya başladığımız Watch D‘yi piyasaya sürdü.

Huawei Watch D, 456×280 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.64” AMOLED renkli dokunmatik ekrana sahiptir. Alüminyum alaşımlı bir kasadan yapılmıştır ve Siyah ve Titanyum olmak üzere iki renk seçeneğine sahiptir.

Watch D’nin kayışları floro-kauçuktan yapılmıştır ve orta ve büyük boylarda mevcuttur. İlki 11,8 cm uzunluğunda ve ikincisi 13.3 cm uzunluğundadır.

Akıllı saat, adım sayacı, kalp atış hızı monitörü, uyku takibi ve kan oksijen seviyesi monitörü gibi standart sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte gelir. Ancak Watch D’nin en önemli özelliği EKG‘nizi kaydetme ve kan basıncını ölçme yeteneğidir.

Huawei Watch D, bilekten kan basıncı ölçümü için mikro hava pompaları ve hava yastıkları kullanan Huawei TruBP‘yi kullanıyor. Huawei, 3 mmHg hata payıyla ölçümler almak için yüksek hassasiyetli bir basınç sensörü, bir basınç geri besleme kontrol devresi ve düşük akış dirençli bir gaz yolu entegre ettiğini söylüyor.

EKG için Huawei Watch D, paraziti filtrelemek ve doğru sonuçlar elde etmek için sekiz dairesel fotoelektrik sensör ve kavisli cam safir lens ve PVD kaplı EKG elektrotları ile bir çift ışık kaynağı kullanan TruSeen 5.0+ teknolojisine güveniyor.

Watch D, Ateroskleroz, Aritmi ve Uyku Apnesi risklerini tespit etmek için tanıtılır. Huawei, akıllı saat kullanıcılarının sağlık verilerini anlamalarına yardımcı olmak için uzmanlardan hızlı bir şekilde çevrimiçi danışma almalarına olanak tanır.

Huawei, Çin‘in gıda ve ilaç idaresi tarafından da Sınıf II tıbbi cihaz olarak tescil edilen Watch D’nin doğruluğunu ve güvenilirliğini test etmek için Çin’deki 301 hastaneyle ortaklık kurduğunu söyledi.

Huawei Watch D’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında bir sıcaklık sensörü, çok işlevli NFC ve IP68 toza ve suya dayanıklılık yer alıyor.

Huawei, Watch D’nin pil boyutunu açıklamadı ancak tipik bir kullanım senaryosunda yedi güne kadar dayanıklılık sunacağını söylüyor.

Huawei Watch D’nin fiyatı 2,988 CNY (470$/415€) ve 25 Aralık‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Küresel pazarlarda bulunabilirliği hakkında henüz bir bilgi yok.

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