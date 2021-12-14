Vivo Watch 2 ve Vivo S12 Serisinin Lansman Tarihi Açıklandı

Vivo Watch 2’nin lansman tarihi bugün açıklığa kavuştu. Bugün erken saatlerde Vivo, 22 Aralık’ta Vivo S12 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini doğruladı. Şirket şimdi S12 serisinin yanı sıra Vivo Watch 2‘yi piyasaya süreceğini de belirtti.

Vivo Watch 2, Eylül 2021’de piyasaya çıkan orijinal Vivo Watch’ın yerini alacak. Şirket, bu yeni akıllı saatin ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Geçen ay Vivo Watch 2 akıllı saatin tasarımını gösteren bir görsel ortaya çıkmıştı. Watch 2’nin önceki model gibi yuvarlak şekilli bir kadrana sahip olacağını da o görsel sayesinde anlamıştık.

Görüntü ayrıca Vivo Watch 2’nin kalp atış hızı izleyici, yerleşik GPS ve adım sayacı gibi özellikler sunacağını da gösterdi. Orijinal Vivo Watch, sesli aramaları desteklemiyordu. Ancak yeni görsel, Watch 2’nin eSIM desteğiyle gelebileceğini de ima etti.

Vivo Watch 2’nin deri ve silikon kayış seçenekleriyle gelmesini bekliyoruz. Söylentilere göre 501mAh pil ile desteklenecek. Vivo Watch 2’nin diğer özellikleri ise henüz belli değil.

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