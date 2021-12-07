Vivo S12 Serisi Yakında Görücüye Çıkacak!

Vivo ve alt markası iQOO yeni telefonlarını görücüye sunmaya hazırlanıyor. Vivo’nun yeni telefonları selfie kamerası kısmında cezbedici özellikler vaat edecek. Bu arada iQOO da yeni Neo serisi telefonları piyasaya sürecek. Vivo’nun yeni telefon serisi Vivo S12 hakkında bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

İddiaya göre Vivo S12 ve Vivo S12 Pro, Snapdragon 778G işlemciden güç alıyor ve bu cihazlar 44W hızlı şarj desteği taşıyacak. Yakın zamanda 3C ve TENAA sertifika siteleri tarafından sertifikalandırılan V2162A ve V2163A Vivo telefonların; büyük ihtimalle S12 ve S12 Pro olarak piyasaya çıkacağını düşünüyoruz.

Geçmiş raporlar, S12 Pro’nun yüksek yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunacak; bir FHD+ AMOLED ekranla geleceğini ortaya koydu. S12 Pro’nun ekranı kavisli kenarlara sahip olurken, S12 düz ekran vaat edecek.

Bu arada Vivo S12 Pro’nun selfie kamera için 50 megapiksel + 8 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olmasını bekliyoruz. Pro modelinde 108 megapiksel üçlü kamera yer alıyor. Yeni S serisi OriginOS Ocean UI işletim sistemi desteğiyle gelecek.

Bkz: Vivo S12 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!