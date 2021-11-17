Vivo S12 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

V2162A ve V2163A model numaralarına sahip iki yeni Vivo telefon, Çin TENAA yetkilisi tarafından onay aldı. Kaynağımıza göre, bu modeller sırasıyla Vivo S12 ve Vivo S12 Pro adıyla görücüye çıkacak. Başka bir kaynak ise bugün, Vivo S12 Pro‘nun ön tasarımını gözler önüne serdi.

Vivo S12 Pro’nun canlı görüntüsü, kavisli bir kenar ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ekran çentiği, çift selfie kamera kurulumu içeriyor. Kaynağımız, telefonun 50 megapiksellik bir ön kamera ile donatıldığını iddia ediyor.

S12 Pro, Çin’in 3C sertifikası veri tabanında da yer aldı. Liste, 5G’ye hazır cihazın 44W hızlı şarj desteği taşıdığını ortaya koyuyor. Vivo S12 modelleri artık önemli Çin sertifikasyon platformlarında boy gösterdiğine göre, bu ayın başlarında resmiyet kazanabilir.

S12 serisi, Vivo S10 ve S10 Pro modellerinin yerini alacak. Hatırlamak gerekirse, her iki telefon da 6.44 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 44 megapiksel + 8 megapiksel çift selfie kamera, Dimensity 1100 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama ve 4.050mAh pil ile gelmişti. S12 serisi ise daha iyi özellikler vaat edecek.