Huawei Watch GT 3 Pro, 28 Nisan’da Satışa Çıkacak

Huawei, Ekim 2021’de Watch GT 3 akıllı saatini duyurdu. Artık marka, 28 Nisan’da Watch GT 3 Pro‘yu duyurmaya hazırlanıyor. Yeni Huawei akıllı saate dair bilgiler gün yüzüne çıktı. Gelin daha yakından bakalım.

Çinli üretici, Watch GT 3 Pro akıllı saatin gelişini “şu anda özgürlüğe gizlice gir” sloganıyla duyurdu. Tanıtım videosu, akıllı saatin 5ATM su geçirmezlik özelliğinin yanısıra; kullanıcıların derin suda kullanmasına da olanak tanıdığını gösteriyor. Tanıtım videosunu yayınlamanın yanı sıra Huawei; akıllı saat hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmak için aşağıda gösterilen posteri de paylaştı.

Poster, Watch GT 3 Pro’nun IP68 dereceli bir akıllı saat olacağını ve dalış aksesuarları için EN13319 su geçirmezlik standardı ile geleceğini doğruluyor. Bu, Watch 3 Pro’nun 30 metre derinliğe kadar derin dalışı destekleyeceği anlamına geliyor. Şirket, dalgıçlar için suya dayanıklılık standartlarını karşılayıp karşılamadığını; görmek için yaklaşık 200 test gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Söylentilere göre Huawei, 28 Nisan’da normal Watch GT 3 ile birlikte; Huawei Watch GT 3 Pro Porsche Edition ve EKG versiyonunu piyasaya sürecek. Aynı etkinlik, Band 7 fitness takipçisi gibi diğer Huawei cihazların tanıtımıyla sona erecek.