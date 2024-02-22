Akıllı telefon sektörünün güçlü aktörlerinden biri olan Huawei ürün gamını genişletmeye ve her kesimden kullanıcıya yönelik telefonlar üretmeye devam ediyor. Amiral gemisi P60 telefonundan sonra, odağını orta seviye cihazlara çeviren markanın yeni ürünü oldukça ilgi çekti. Huawei yeni orta segment telefonu Enjoy 70z’yi tanıttı. Güçlü bataryası ile dikkatleri üzerinde toplayan cihazın özelliklerine bakalım…

Huawei Yeni Orta Segment Telefonu Enjoy 70z’yi Tanıttı!

Çinli teknoloji devi Huawei yeni orta direk telefonu Enjoz 70z tanıtımını gerçekleştirdi. 6.000 mAh bataryası ile uzun şarj ömrü bulunan cihaz Kirin 710A yonga seti ile geliyor. 6,75 in büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan cihaz HD+ yani 1600 x 720 piksel çözünürlük sunmakta. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 90,2 şeklinde belirtilmiş. Huawei Enjoy 70z ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8 MP çözünürlükte kamera sensörü bulunmakta. Ana kamera kısmında ise 13 MP birincil ve 2 MP derinlik olacak şekilde kamera adası bulunmakta.

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Enjoy 70z kamera tasarımı, amiral gemisi P60 serisine benzemekte ve bununla birlikte Nova 11’e de benzemekte. İşletim sistemi bakımından HarmonyOS 4.0 ile gelecek olan cihazın bellek ve depolama alanı bakımından ise 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı özelliklerine sahip olduğu belirtilmekte. 199 gram ağırlığında olan cihazın boyutları ise 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm şeklinde. 22,5 W şarj desteği bulunan ve akıllı güç tasarrufu özellikli olan cihazın bataryası en ilgi çeken özelliği denilebilir.

Huawei Enjoy 70z Özellikleri

Huawei 70z’nin diğer özelliklerine baktığımızda ise WiFi, Bluetooth 5.1, parmak izi sensörü, USB-C ve kulaklık girişi gibi pek çok cihazda bulunan özellikler de karşımıza çıkmakta. Huawei Enjoy 70z özelliklerini liste halinde aşağıda bulabilirsiniz:

Ekran: 6,75 inç LCD, 90Hz 1600 x 720 piksel

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 8GB

Depolama: 128GB/ 256GB

Arka Kamera: 13MP birincil, 2MP derinlik

Ön Kamera: 8MP

Pil: 22,5W 6.000 mAh batarya

Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Renk: Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı

Boyutlar: 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm 199 gr

Huawei Enjoy 70z Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Büyülü Gece Siyahı, Kar Beyazı ve Galaksi Mavisi renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatı depolama alanına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda;

Huawei Enjoy 70z – 128 GB fiyatı: 152 dolar

Huawei Enjoy 70z – 256 GB fiyatı: 180 dolar

Huawei Enjoy 70z’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte cihazın adı, global çapta piyasaya sürülürken değişebilir. Nitekim Huawei Enjoy 70 olarak bu yılın başında tanıtılan cihaz global pazara Huawei Nova Y72 olarak sürülmüştü.