Huawei’den P60 ve Mate 60 Serisi Yakında Geliyor!

Bir tedarik zinciri raporuna göre, Huawei‘nin 2023’te iki amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Çinli teknoloji şirketinin yıl için iki amiral gemisi lansman etkinliği planladığı söyleniyor ve açıklamaların Mart ve Eylül aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu etkinliklerde Qualcomm Snapdragon işlemcilerden güç alacak ve 4G ağlarını desteklemesi beklenen Huawei P60 ve Mate 60 serilerinin yer alacağı bildiriliyor, ancak 5G’yi de destekleyip desteklemeyecekleri belli değil.

Yakın zamana kadar, Huawei’nin yılda iki amiral gemisi telefon çıkarma geleneği vardı. Geçmişte şirket, yılın ilk yarısında P serisi bir telefonu, ikinci yarısında ise Mate serisi bir telefonu tanıtıyordu. Bu, Huawei’nin tüketicilere yıl boyunca tutarlı bir şekilde bir dizi yüksek kaliteli akıllı telefon sunmasına izin verdi.

Ancak tedarik zinciri sorunları nedeniyle Huawei, son yıllarda yılda yalnızca bir amiral gemisini piyasaya sürebildi. Tüketiciler tarafından iyi karşılanan Huawei Mate 50 serisinin başarısı, şirketi 2023’te ikili amiral gemisi lansman geleneğine geri dönmeye teşvik etmiş görünüyor.

Huawei’nin akıllı telefon satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %48,3 artışla 8,6 milyon adet satılarak son aylarda önemli ölçüde artarken, şirket bu planlarını henüz resmi olarak doğrulamadı. Cihaz, tüketicilerde yankı uyandıran çeşitli yeni özellikler ve yeni bir tasarım sunduğundan, Huawei Mate 50 serisinin başarısının satışlardaki bu artışa büyük olasılıkla katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var.