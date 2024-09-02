Huawei’nin Üçe Katlanan Telefonu Yakında Geliyor!

Huawei, 10 Eylül’de Apple’ın etkinliğinden sadece bir gün sonra yeni bir ürün tanıtım etkinliği düzenleyecek. Şirket, bu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu resmi poster, tanıtılacak cihazlar hakkında çok fazla bilgi sunmuyor. Ancak, Huawei Tüketici İş Birimleri CEO’su Richard Yu’nun açıklamasına göre, şirketin ilk kez üçe katlanan bir telefonunu tanıtması oldukça olası görünüyor.

Yu, “Beş yıllık ısrar ve yatırımın ardından bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdük” dedi. Yaklaşan ürünü “şirketin en ileri, yenilikçi ve sarsıcı” olarak tanımladı.

Yu’nun birkaç kez kamuya açık şekilde üçe katlanabilir telefonla görüntülendiğini de belirtelim. Etkinlik posteri de üçe katlanabilir akıllı telefonun siluetini gösteriyor. Bu nedenle, Huawei’nin katlanabilir telefonunun etkinlikte tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Yu’nun Huawei’nin üçe katlanabilir telefonunu tutarken çektiği fotoğraflar, telefonun arkasında dairesel bir kamera modülü ve katlandığında oldukça ince bir profil sergileyeceğini ortaya koyuyor. Diğer bir görüntü, cihazın açılmış halini, sol tarafta ortalanmış bir delik kamerası ve çift menteşe tasarımından kaynaklanan iki belirgin kırışıklıkla gösteriyor.

Önceki haberler, telefonun içe ve dışa doğru katlanabilen çift menteşe tasarımına sahip olduğunu öne sürüyor. Ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihazın Kirin 9 serisi platformuyla çalışacağı belirtiliyor. 10 Eylül’deki etkinliğin canlı yayını saat 14:30’da başlayacak ve Huawei’nin resmi hesabından izlenebilecek.