I Expect You to Die 3 Duyuruldu!

Günümüzde birden çok oyun kategorisi bulunmakta bu kategoriler arasında sanal gerçekçilik oyunlar son zamanlarda oldukça popüler bir yer almaya başlamıştı. Bu kategoride yer alan ve oldukça beğenilen I Expect You to Die yeni oyunu ile çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bugünkü yazımızda sizlere I Expect You to Die 3 hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

Schell Games, popüler casus oyunu serisinin üçüncü sürümü olan I Expect You to Die 3: Cog in the Machine 2023 yılı içerisinde oyuncular ile buluşturmayı planlıyor. İlk oyun olan I Expect You to Die, çıktığı günden beri oyun içinde bulmacaları veya mizahı ile sanal gerçeklik oyunları arasında oldukça popüler bir yer edindi. Serinin 3. oyunu, 2023’ün sonlarında PC ve Meta Quest platformlarında çıkış yapacak.

Yeni çıkacak olan oyuna göz attığımız zaman diğer oyunlara göre daha fazla aksiyon, macera barındıracağı kesin gibi duruyor oyunun içerisinde ki bulmacalar ise oyunun vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Sanal gerçekçilik oyunlarına baktığımız zaman grafik anlamında oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Bunun yanında oyun içinde yeni aletler ve aksesuarlar bulunacak, Oyuncuların bir diğer merak ettiği konu ise oyunun fiyatı oldu. Bu konu hakkında yapımcı şirket henüz tam bir açıklama yapmadı ama oyunun ilk serisi Steam platformunda 40 TL gibi bir fiyattan satışa sunulmakta.