Ana Sayfa » Akıllı Telefon İddialı Bir Şekilde Gelen OnePlus 13R Özellikleri Ortaya Çıktı! Akıllı Telefon İddialı Bir Şekilde Gelen OnePlus 13R Özellikleri Ortaya Çıktı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Akıllı telefon pazarında güçlü bir paya sahip olan OnePlus, yeni üst segment telefonu ile gümbür gümbür geliyor. Cihazın şimdiye dek pek çok niteliği sızıntılara konu oldu ve hatta üstün performansı ile oldukça dikkat çekti. Bu telefon ile OnePlus, üst seviye telefon piyasasında muhteşem bir rekabete geliyor. Henüz cihazın resmi tanıtımı yapılmamış olsa da OnePlus 13R özellikleri ortaya çıktı. İşte amiral gemisi telefon hakkında tüm bilinenler…

OnePlus 13R Özellikleri Ortaya Çıktı!

Amiral gemisi segmentine gelecek olan OnePlus 13R özellikleri sızıntılarla ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere resmi tanıtımı henüz yapılmadı ancak kısa bir zaman içerisinde duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 2025’in ilk ayında OnePlus 13R’nin lanse edileceği söylenmekte ancak henüz kesin tarih belli değil. OnePlus 12R’nin halefi olarak piyasaya sürülecek olan cihazın özelliklerine bakalım…

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Sızıntılara göre OnePlus 13R 6,78 inç büyüklüğünde bir AMOLED panel ile gelecek. 1264×2780 çözünürlüğe sahip olan panel 120 Hz tazeleme hızı sunacak. Ekran özelliklerine bakıldığında OnePlus 13R’nin selef modeli ile aynı niteliklere sahip bir panel ile geleceği söylenebilir. Cihazın batarya kısmında 6000 mAh kapasiteli bir pil yer almakta ve 80 W’lık hızlı şarjı desteklemekte.

Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci!

OnePlus 13R, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alacak. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0’ın bulunacağı söylenmekte. Sızıntı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre cihaz 12 GB’lık RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek ancak daha yüksek kombinasyonların da olması beklenmekte.

Kamera tarafında ise üçlü bir arka kurulumun bulunacağı belirtilmekte. Bu bağlamda 50 MP’lik (f/1.8 diyafram açıklığı) bir ana kameranın yanı sıra 50 MP ve 8 MP çözünürlük sunan iki sensörün daha cihazda yer alması beklenmekte. OnePlus 13R selfie kamerasının ise 16 MP çözünürlük sunacağı söylenmekte. Bağlantı kısmına baktığımızda ise USB Type-C, Bluetooth 5.4, NFC ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be yer almakta ve kızıl ötesi bağlantı teknolojisinin de OnePlus 13R’de bulunacağı söylenmekte.

Tasarım özelliklerine baktığımızda ise OnePlus 13R’nin selef modelden daha ince ve daha kısa olacağı söylenmekte. 161,72 x 75,77 x 8,02 mm ölçülerine sahip olacak cihaz iki renk opsiyonu ile gelecek; Astral Trail ve Nebula Noir. He tasarımı hem de performansı ile dikkat çeken cihaz hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız.