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İflas Eşiğindeki Meizu Katlanabilir Telefon Çıkaracak

Cemre Yılmaz

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Meizu Katlanabilir Telefon

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Zorlu bir sürecin ardından Meizu, Çinli otomobil devi Geely tarafından satın alınmıştı ve yeni sürecinde eski ihtişamını geri kazanmaya çalışıyor. Üstelik oldukça hızlı hareket ediyor ve şimdi Meizu markasının bu yıl katlanabilir telefon piyasaya süreceğini duyuyoruz. Bu, bir yıldan kısa bir süre önce faaliyetlerini durdurmanın eşiğinde olan bir şirket için oldukça büyük bir geri dönüş.

Güvenilir Çinli tipster Digial Chat Station’a göre Meizu, katlanabilir cihazını bu yılın sonuna kadar piyasaya sürecek. Bununla birlikte, tasarım faktörü ile ilgili hiçbir bilgi yok – bir kapaklı olabilir veya Samsung Galaxy Fold gibi yatay olarak katlanabilir.

Geely’nin kaynakları açıkça Meizu markasının gelişmesine izin veriyor ve dijital arabalardan sonra katlanabilir telefon sektörüne adım atması da bunun cabası doğrusu. Sizce piyasaya göre uygun fiyatlı ürünler sunan Meizu’nun yeni telefonu ne kadar tutardan satışa çıkar?

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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