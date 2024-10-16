Apple kalitesi ve standartları ile dünyanın en beğenilen cihazlarını üretiyor. Küresel çapta en çok tercih edilen telefonlar genellikle iPhone oluyor. Kullanıcıların iPhone tercih etmesinin pek çok sebebi var ancak bunların en önemlisi cihazların değer kaybetmemesi. Bununla birlikte, son dönemde ikinci el iPhone’lar daha hızlı değer kaybetmeye başladı; Samsung cihazların değer kaybında ise azalma yaşandı. İşte ayrıntılar…

İkinci El iPhone’lar Daha Hızlı Değer Kaybetmeye Başladı!

iPhone telefonların kalite standartları bir yana en önemli avantajlarından biri değer kaybının oldukça düşük seviyelerde olması idi. İkinci el iPhone’lar çok fazla değer kaybı yaşamıyordu. Ancak son dönemde ikinci el iPhone’lar daha fazla değer kaybetmeye başladı.

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Değer kaybı bakımından iPhone’lar hala Android cihazlardan daha avantajlı olsa da aradaki makasın kapanmaya başladığını söyleyebiliriz. Dünya çapında en çok tercih edilen bir diğer telefon markası olan Samsung’da ise işler şu anda tam tersine işliyor. İkinci el Samsung cihazların değer kaybı da azalma eğiliminde.

SellCell’in yaptığın bir araştırmanın sonucuna göre iPhone’ların daha hızlı, Samsung Galaxy S serisi telefonların ise daha yavaş değer kaybettiği ortaya çıkmış durumda. Araştırma sonuçlarına göre iPhone 11 modelleri piyasaya sürüldükten sonraki 1 yıllık dönemde yüzde 44’e yakın değer kaybı yaşarken, iPhone 15 modelleri aynı sürede yüzde 48’den fazla değer kaybı yaşadı.

Samsung İkinci El Telefonlar Daha Az Değer Kaybediyor

Samsung cephesine baktığımızda ise Galaxy S22 modelleri piyasaya çıktıktan bir yıl kadar sonra değerinin yüzde 67’ye yakınını kaybetmişti. Galaxy S23 serisinde ise bu oran yüzde 61 seviyelerinde kaldı. Galaxy S24 modelleri piyasaya sürüleli bir yıl kadar olmadığı için 6 aylık karşılaştırma yapılabiliyor ve bu kapsamda yüzde 50 civarında bir değer kaybı yaşadığı söyleyebiliriz. 6 aylık periyotta Galaxy S23 yüzde 54 civarında ve S22 serisi de yüzde 54,5 seviyelerinde değer kaybı görmüştü.

SellCell araştırma sonuçlarına baktığımızda Samsung amiral gemisi serileri ikinci elde değer kaybı azalma eğiliminde. Samsung son dönemde üst segment telefonlarına verdiği güncelleme desteği süresini uzattı ve 7 yıl boyunca telefonlar güncelleme alıyor. Bu desteğin, değer kaybının azalmasında büyük etkisi olduğu düşünülmekte.

Samsung İkinci Elde Yükselişte

iPhone cephesinde gerçekleşen önemli bir detay da yeni çıkan iPhone 16 serisinde ilk iki haftalık süreçte yüzde 41’i aşkın değer kaybı gözlendi. Selef modeller iPhone 14 ve 15 serisinde aynı süre zarfında yaşanan değer kaybı yüzde 33 seviyelerinde kalmıştı. Bu sonuç analistleri oldukça şaşırttı ve marka için büyük bir sorun olduğu düşünülmekte.

Samsung’un yeni stratejilerinin (uzun süreli yazılım desteği gibi) olumlu sonuç verdiği görülmekte. İkinci el piyasasında Samsung yükselişe geçmişken iPhone’lar düşüş trendine girmiş gibi görünüyor. Apple’ı, değer kaybetmemesi özelliğinden dolayı tercih edenler, bu alandaki yükselişi sebebi ile Samsung’a kayabilir. Bakalım ilerleyen süreçte hangi marka daha avantajlı duruma geçecek.