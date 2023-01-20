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İlk OLED Ekranlı iPad Pro Modelinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, yakın zamanda duyurduğu ilk OLED ekrana sahip iPad Pro modelinin çıkış tarihini sızdırdı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, yakın zamanda duyurduğu ilk OLED ekrana sahip iPad Pro modelinin çıkış tarihini sızdırdı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yenilik karşımıza çıkıyor. Özellikle Apple, gelişen teknolojiye en iyi ayak uyduran firma konumunda yer alıyor. OLED ekranlar günümüzün vazgeçilmezleri haline geldi. Apple’da bunu bildiği için karşımıza ilk kez OLED ekran kullanacak iPad Pro modelini tanıtacak.

Sızdırılan haberlere göre, OLED ekrana sahip olacak iPad Pro modellerinin diğer sürümlere oranlara daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen yeni OLED ekranlı iPad Pro modelinin 11 inç ve 13 inç OLED ekranlı olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ipad pro oled ekranla geliyor

Ayrıca yapılan haberlere göre, Apple’ın 11.1 inç ve 13 inçOLED ekranlı iPad Pro modellerinin yanı sıra 14 inç ve 16 inç MacBook Pro için OLED panel siparişi verdiği belirtiliyor. Kaynak, OLED ekrana sahip ilk iPad’in 2024 yılında piyasaya çıkacağına kesin gözüyle bakıyor.

2024 yılıyla beraber Apple tarafında muhteşem bir çağ başlayacak. Şimdiden Apple hayranları 2024 yılını iple çeker hale geldi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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