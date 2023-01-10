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İlk Samsung Galaxy S23 teaser videoları paylaşıldı

Selin Polat

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Birkaç gün önce Samsung, S23 serisini dünyaya tanıtacak olan Galaxy unpacked etkinliğinin 1 Şubat tarihini yanlışlıkla doğruladı ve şimdi görünen o ki Çin’deki departman, yeni amiral gemileri için şimdiden birkaç tanıtım videosu yayınladı.

Davet görselinde olduğu gibi bu videolarda da ana görsel unsur üç kamera lensidir. İlk video “hayırlısı olsun dedirten megapiksel”den bahsediyor, yani bu, 200 MP ana kameraya yükseltilmesi beklenen Galaxy S23 Ultra için bir teaser.

Leakster Ice Universe, S23 serisinin yeni donanımının ve daha iyi işlenmesinin gece fotoğrafçılığını ve videoyu iyileştireceğini söylüyor, ikinci tanıtım videosunun konusu da bu – “çarpıcı gece fotoğrafları yakında geliyor” diyor. Ve evet, üç o kamerayı burada da görüyoruz.

Kaynaklar Samsung’un periskop donanımını yükseltmek için yeterli kaynak bırakmayan Galaxy S23 Ultra için yeni ana kameraya odaklandığından şikayet ediyor – bu yükseltmenin S24 Ultra’ya kadar beklemesi gerekecek. Görünüşe göre, yakında çıkacak olan S23 Ultra, 40MP özçekim kamerasına bile sahip olmayacak ve bunun yerine 12MP sensör kullanacak. En azından yeni ana kamera ve yonga seti 8K@30fps videoyu çekebilecek, önceki modeller 24 fps ile sınırlandırılmıştı.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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