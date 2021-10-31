İlk Süper AMOLED Ekrana Sahip Telefon

Süper AMOLED, AMOLED ekrana göre ışık sensörü ve dokunma sensöründeki işleyişi daha verimli kılar. İlk Süper AMOLED telefon, orijinal Galaxy S olarak akıllara gelir. Ancak ilk Süper AMOLED telefon, Samsung S8500 Wave‘dir.

Bada, hali hazırda Samsung markasının işletim sistemini üstleniyor. Bugün, Samsung’un birçok akıllı TV, tablet ve telefonların işletim sistemini Tizen karşılıyor. Biraz geriye gidecek olursak Maemo ve Moblin işletim sistemi konusunda piyasada bulunuyorlardı. Maemo, Nokia tarafından geliştirilen mobil cihazlar için Linux tabanlı bir işletim sistemiydi.

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Moblin ise, Intel tarafından tasarlanan bir işletim sistemiydi. Daha sonra Nokia ve İntel güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu güç birliğinden, MeeGo ortaya çıktı. Fakat bu birliktelik çok sürmedi, Nokia bu ortaklıktan ayrıldı. Bu yüzden İntel, MeeGo’nun devamı olarak Tizen programını geliştirdi. O zamandan beri Bada, Tizen’in ana kullanıcısı oldu.

Samsung S8500 Wave, Gorilla Glass korumasında 480 x 800 piksel bir ekrana sahipti. Bu özellikler, AMOLED ekranlarda vardı. Fakat Süper AMOLED için özel bir yeri vardı. Ekranda canlı renkler bulunuyordu. Ekran, UI TouchWiz ile kaplanmıştı.

2011’in sonlarında Bada OS 2.0’a güncellendi. Bada’nın o dönem tek bir sıkıntısı bulunuyordu. Bu sıkıntı, sadece 1 tane üçüncü taraf uygulamaları açabiliyordu. Ancak bu durum, sürüm 2.0 ile ortadan kalktı.

Android, Symbian, Window Mobile veya diğer yerleşik işletim sistemlerinden herhangi birini çalıştırmadığı için Bada’nın bir uygulama mağazasına ihtiyacı vardı. Samsung Apps, Samsung‘a özel bir mağazaydı ve içerisinde 60 kadar uygulama bulunuyordu. Fakat Samsung Wave piyasaya çıktıktan sonra bu sayı 100’e çıktı. O dönem Samsung Apps üzerinde ki uygulamaların hepsi ücretsizdi.

Wave’deki 5 MP kamera, o dönem için güzel fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyordu. Hatta cihazın üzerinde fotoğraf çekmek için bir tuş bulunuyordu. Tek kusuru ise odaklama yapamamasıydı. Ayrıca 720p video çekme özelliği mevcuttu. O dönem tüm dünya SD’den HD’ye geçiyordu ve bu özellikler yeterliydi.