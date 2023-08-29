İlk üç kameralı kapaklı katlanabilir telefon Oppo Find N3 Flip

Oppo bugün Find N3 Flip ile en yeni kapaklı katlanabilir cihazını tanıttı. Geçen yılki Find N2 Flip‘e göre bir iyileştirme olarak gelen cihazın bu yılki en büyük güncellemesi Hasselblad kamera sistemi oldu. 114˚ görüş alanına sahip güncellenmiş bir 48MP ultra geniş modül ve 2x optik zoom özellikli 47mm eşdeğer 32MP portre lensi var. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına, 1.0µm piksellere ve OIS’ye sahip 24mm eşdeğeri 50MP bir birimdir.

3.26 inçlik AMOLED kapak ekranı boyut olarak aynı kalsa da, kullanıcıların Find N3 Flip’lerini açmadan her türlü uygulamayı ve widget’ı çalıştırmalarına olanak tanıyan daha fazla işlevsellik kazanıyor. Açılış konuşmasında birden fazla seyahat, navigasyon, müzik ve sosyal ağ uygulaması için destek ve yeni otomobiller için akıllı anahtar entegrasyonundan bahsedildi.

N3 Flip ayrıca daha yeni bir MediaTek Dimensity 9200 yonga setinin yanı sıra daha hızlı LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama alanına sahip. Tasarımdaki birkaç değişiklikten biri de OnePlus telefonlarda olduğu gibi üç konuma sahip yeni sessiz anahtarı.

Temel özelliklerin geri kalanı geçen yılki Find N2 Flip ile neredeyse aynı. 1080 x 2520 piksel çözünürlüğe ve 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO AMOLED ana ekranı kullanıyor. Panel ultra ince cam (UTG) kullanıyor ve 1.600 nit tepe parlaklığına kadar çıkıyor.

Yazılım tarafında ise Android 13’ün üzerinde ColorOS 13.2 yer alıyor. Pil hala 4.300 mAh ile sınırlı ve aynı 44W hızlı şarj hızlarını destekliyor.

Oppo Find N3 Flip Siyah, Altın ve Gül renklerinde geliyor. 12/256GB versiyon CNY 6,799 (yaklaşık $932) olarak fiyatlandırılırken, 12/512GB versiyonu CNY 7,599’a ( yaklaşık $1,042) satılacak.

Find N3 Flip Çin’de ön siparişe açılmış durumda ve açık satışların 8 Eylül’de başlaması planlanıyor. Oppo uluslararası fiyatlandırmayı detaylandırmadı, ancak telefonun yakında küreselleşeceğine söz verdi, bu yüzden çok fazla uzun sürmeyeceğini düşünebilirsiniz.