Apple, Nisan ayında gelecek olan iMovie için yeni özellikler sunuyor

Apple, “Peek Performance” etkinliğini tamamladıktan sonra, iMovie için Magic Movie ve Storyboards adlı iki yeni özelliğin tanıtımını yaptı.

Magic Movie ile kitaplığınızdan medya veya albüm seçerek hızlı bir şekilde videolar oluşturabilir ve çekimin en iyi kısımlarını belirleyerek paketin otomatik olarak bir düzenleme oluşturmasına izin verebilirsiniz.

Storyboard’lar ise video hikaye anlatımı öğrenmenize ve film yapım sürecinde rehberlik sağlayan önceden hazırlanmış video şablonlarıyla becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

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Popüler türlere dayalı 20 storyboard vardır ve videoyu oluşturmayı tamamladığınızda, aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak için Fotoğraf kitaplığınıza kaydedilebilir.

Magic Movie

Apple, bu özelliklerin Nisan ayında iMovie‘ye geleceğini söylüyor ancak piyasaya sürülmeleri için kesin bir tarih vermiyor.

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