Akıllı telefon piyasasında Honor, etkileyici cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kısa bir zaman önce yeni katlanabilir telefonu olan Magic V3’ü tanıtan marka şimdi de bu cihazın global lansmanını yapmaya hazırlanıyor. En ince katlanabilir telefon olma özelliği ile Honor Magic V3 dünya rekoruna koşuyor. Magic V3 ile Galaxy Z Fold 6’ya meydan okuyan Honor, Bryan Berg iş birliği ile hazırladığı tanıtımda Magic V3’ün inceliğini ve dayanıklılığını gözler önüne serecek.

İnceliğiyle Honor Magic V3 Dünya Rekoruna Koşuyor!

Honor geçtiğimiz ay yeni katlanabilir telefonu Magic V3’ü tanıtarak Çin pazarında satışa sundu. Şimdi ise marka ince olması ile ön plana çıkan cihazı global pazara çıkarmaya hazırlanıyor. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen cihaz, bu alanda Gunniess Dünya Rekor Kitabı’na girmeye çalışıyor. Bu kapsamda Honor şaşırtıcı bir rekor denemesi yaparak cihazı global pazara tanıtacak.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Katlanabilir telefonlara olan ilgi yeniden artınca, Honor da diğer markalar gibi bu alanda yeni cihazlar tasarlayarak piyasaya sunmaya başladı. Bu kapsamda marka, hem dayanıklı oluşu hem de inceliği ile ön plana çıkan Honor Magic V3’ü Samsung’un Galaxy Z Fold 6’ya rakip olarak tasarladı. Honor’ın bu yeni telefonu o kadar ince ki marka Guinness rekoru için deneme yapmaya karar verdi.

Honor Magic V3 bugün (23 Ağustos) saat 15:00 CEST’de (TSİ 16:00) muhteşem bir denemeyle global çapta lanse edilecek. Bu tanıtım için Honor, Bryan Berg ile işbirliği gerçekleştirmiş durumda. Yaptığı kart kuleleri ile bilinen ünlü mimar Bryan Berg, Honor için dünyanın en yüksek kart kulesini inşa edecek. Bu kulenin farkı ise en üstüne Honor Magic V3’ün konacak olması.

Tanıtım, Honor Youtube ve X Hesaplarından Canlı Yayınlanacak!

Honor Magic V3 226 gram ağırlığında ve 9,22 mm inceliğinde. Kıyas yapabilmek adına Galaxy Z Fold 6’nın 239 gram ağırlığında ve 12,1 mm inceliğinde olduğunu belirtebiliriz. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V3, bugün muhteşem bir deneme ile inceliğini ve dayanıklılığını kanıtlamaya çalışacak. Bakalım başarılı olacak mı.

Honor bu dünya rekoru denemesini kendi Youtube ve X hesapları üzerinden canlı yayınlayacak. Bryan Berg’in dünyanın en yüksek kulesini inşa edeceği bu denemenin 8 saat sürmesi bekleniyor. Kule yapıştırıcı kullanılmadan yapılacak ve en üste de Honor Magic V3 konulacak. Bu deneme başarılı olursa Honor global çapta muhteşem bir prestij kazanabilir.

Honor’ın Gunniess rekor denemesi küresel anlamda büyük ilgi çekti. Marka bu inovatif hamlesiyle rakiplerini geri planda bırakabilir. Bu deneme hem markanın mühendislik başarısını hem de cihazın dayanıklılık derecesini ortaya çıkaracak. Aynı zamanda bu deneme Honor’ın son derece iddialı olduğunun da göstergesi.