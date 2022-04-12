Infinix Hot 12i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Infinix bugün Hot 12 serisinden Infinix Hot 12i akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Görünüşe göre serinin en düşük seviye modeli olan telefon, tamamen düşük özellikleri de beraberinde getiriyor. Gelin Infinix Hot 12i‘ye yakından inceleyelim.

Infinix Hot 12i

Infinix Hot 12i, 2.0 GHz dört çekirdekli CPU’lu bir Helio A22 işlemciye sahip. Kağıt üzerinde RAM 4 GB’a kadar çıkıyor ancak şirket şu anda yalnızca 2 GB ve 3 GB seçenekleri vaat ediyor. Depolama 64 GB ve bunu genişletmek için özel bir microSD yuvası var.

Marka kameralar hakkında pek bir şey açıklamadı. Ana kameranın AF ile 13MP olduğunu biliyoruz ve diğer ikisinin portre ve makro çekimler için sadece 2MP olduğunu varsayabiliriz. Selfie kamerası ise, su damlası çentiğinin arkasında ve 8MP sensöre sahip.

Ön tarafta ise 720p çözünürlüklü 6.82 inç LCD ekran yer alıyor. Yazılım kısmında Android 11 tabanlı XOS 7.6 desteği taşıyor. Telefonda 3,5 mm ses jakı ve aynı zamanda bir microUSB bağlantı noktası var. Pil kapasitesi ise 5.000 mAh. Siyah, Yeşil, Altın ve Mavi renklerle gelen telefonun fiyatı 150 dolar.