Infinix Hot 20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Son zamanlarda Infinix, Hot 20 5G, Hot 20s ve Hot 20i gibi birkaç Hot 20 serisi akıllı telefonu tanıttı. Şimdi marka, Infinix Hot 20 4G adlı başka bir Hot 20 markalı modelle geri döndü. İşte Hot 20’nin teknik özelliklerine, özelliklerine ve fiyatına bir bakış.

Infinix Hot 20

Infinix Hot 20, merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli büyük bir 6.82 inç IPS LCD panele sahip. 720 x 1640 piksel HD+ çözünürlük ve 20.5:9 en boy oranı üretiyor. Ekran ayrıca 90Hz yenileme hızını ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızını da destekliyor.

Hot 20, MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alıyor. USB-C üzerinden 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındırıyor. Cihaz 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Her iki model de 128 GB dahili depolama sunuyor. Hot 20, Android 12 OS ve XOS 10.6’da çalışır. Ek depolama için bir microSD kart yuvası da var.

8 megapiksel ön kameraya sahip. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, AI lens ve LED flaş ünitesi bulunuyor. Yüz tanıma kilidi ve yansa parmak izi tarayıcı gibi güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. Cihazda bulunan diğer özellikler arasında çift hoparlör, çift SIM, 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Sonic Black, Legend White, Tempo Blue ve Fantasy Purple renklerde gelen telefonun fiyatı ise yaklaşık 126 dolar.