Infinix Note 11 serisi tanıtıldı: Pro modeli 6.95″ 120Hz ekrana, 64MP kameraya sahip

Infinix, Note serisinin yeni neslini tanıttı. Selefi olan Infinix Note 10 Pro daki gibi 6,95 inçlik bir ekrana sahip. Bu büyük bir telefondan çok küçük bir tablet gibi. Ancak bu nesil için yenileme hızı 90 Hz’den 120 Hz’e yükseltildi. Dokunma örnekleme hızı 180 Hz’de kalmış.

Daha önce olduğu gibi 1.080 x 2.460 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS LCD panel ile geliyor. Ancak bu yıl daha yeni bir yonga seti var. MediaTek‘ten Helio G96. Bu çip, önceki model (G95) gibi bir çift Cortex-A76 CPU çekirdeğine sahip ve testlerimiz, performansta önceki modele göre bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor.

Ancak GPU, Mali-G76 MC4’ten G57 MC2’ye düşürüldü ve bu testte görülüyor. Yonga setini serin tutmaya yardımcı olan 9 kat grafen film sayesinde Note 11 serisinin diğer G96 destekli telefonlardan daha iyi performans göstereceğine dair bir umut var.

Note 11 Pro, daha yüksek bir temel bellek kapasitesiyle birlikte gelir – 6/64 GB’den 8 GB RAM ve 128 GB depolama. MicroSD yuvası hala yerleşiktir ve yeni XOS 10 yazılımı (Android 11 tabanlı) 3 GB sanal RAM ekleyebildiğinden RAM bile genişletilebilir. Telefon ayrıca UFS 2.2 yazma hızına sahip.

64 MP arka kameraya şimdi 13 MP telefoto modülü eşlik ediyor. 30x maksimum yakınlaştırmayı (dijital, elbette) tanıtırken, gerçek optik büyütme 2x’tir. Ayrıca önceki modelin 8 MP ultra geniş kamerası da kaybolmuş – burada hiç ultra geniş yok, sadece 2 MP derinlik sensörü var.

Normal Infinix Note 11‘in Pro’dan farklı olduğu yerlerden biri de burası. Basın açıklamasına göre, 50 MP ana kamerası ve “2 MP telefoto lensi” var, ancak bu bir yazım hatası olabilir. Her neyse, her ikisinin de önünde 16 MP selfie kamerası var. Yeni yonga seti video kayıt durumunu iyileştirmedi, bu arada yeni modeller hala 1080p 30 fps ile sınırlı.

Pro modeli, kameranın yanı sıra Infinix’in Dijital Sinema Sistemi olarak adlandırdığı sistemin bir parçası olan stereo hoparlörler (üst ve alt) ile de öne çıkıyor. Ancak büyük bir ekran istiyorsanız, Infinix, telefonları TV’lere ve dizüstü bilgisayarlara kolayca görüntü ve video (ekran yansıtma dahil) yayınlamak için hazırladı. Cihazda 3,5 mm kulaklık jakı (FM radyo alıcılı) bulunuyor.

Pro modelinde yer alan 5.000 mAh pil, tıpkı selefi gibi USB-C üzerinden 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu pil, TÜV Rheinland onaylı bazı şarj teknolojileri sayesinde, kapasitede gözle görülür bir düşüş olmadan 800 şarj döngüsüne dayanabiliyor. Güç adaptörü perakende kutusunda yer alıyor. Ayrıca kutuda şeffaf bir silikon kılıf ve bir cam ekran koruyucusu da bulunuyor.

Infinix Note 11 ve Note 11 Pro yakında belirli pazarlarda satışa sunulacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yok.