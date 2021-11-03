Infinix Note 11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay Infinix, küresel pazarlar için Infinix Note 11 Pro‘yu duyurdu. Etkinlikte, Note 11’in bazı temel özelliklerini de doğrulamıştı. Infinix Note 11, bugün görücüye çıktı. Gelin Infinix’in yeni telefonuna birlikte göz atalım.

Infinix Note 11

Infinix Note 11, su damlası çentikli 6.7 inç AMOLED ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 650 nit parlaklık, 100000:1 kontrast oranı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ve yüzde 91 ekran-gövde oranı vaat ediyor. Cihaz, 7,9 mm kalınlığında olduğu için ince bir tasarıma sahip.

Standart model, Helio G88 işlemci ile geliyor. Bu arada cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama; ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı model vaat ediyor. Note 11, daha fazla depolama için bir microSD kart yuvası da sunuyor.

Infinix Note 11’de 16 megapiksel selfie kamerası mevcut. Arka kamera modülünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel bokeh lens, AI lens ve LED flaş var. Note 11, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pile sahiptir. Ayrıca cihaz, yüz tanıma kilidi ve yana monte parmak izi tarayıcı gibi; güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor.

Infinix Note 11’in fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Nitekim Asya ve Afrika pazarlarında piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Bu arada telefon, Celestial Snow, Glacier Green ve Graphite Black adlı üç renkte satışa çıkacak.