Infinix Note 11i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Infinix Note 11 serisinden bir akıllı telefonu daha duyurdu. Nijerya’da duyurulan yeni Note 11i, Note 11, Note 11 Pro ve Note 11S adlı diğer modellere eşlik ediyor. İşte Note 11i’nin teknik özellikleri ve fiyatı.

Infinix Note 11i

Infinix Note 11i, 20.5:9 en boy oranı, 1080 x 2460 piksel Full HD+ çözünürlük; 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve yüzde 91 ekran-gövde oranı sunan; 6.95 inç IPS LCD panele sahip. Ayrıca cihazda Helio G85 işlemci var.

Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. Ek depolama için bir microSD kart yuvası da var. Nitekim Android 11 ve XOS 7.6 UI ile geliyor. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Note 11i, 16 megapiksel ön kamera vaat ediyor. Bu arada arka panelinde f/1.79 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel portre lensi, 2 megapiksel makro kamera ve dörtlü LED flaş ünitesi var.

Cihazda 18W hızlı şarj ile birleştirilmiş 5.000mAh pil bulunuyor. Ayrıca Note 11i, DTS ses işlemeli çift hoparlör, AI gürültü azaltma, yana bakan parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler de vaat ediyor. Ayrıca yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç renk sunan telefon, 160 dolar fiyat etiketi taşıyor.