Infinix Note 11S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ekim ayında Infinix, Infinix Note 11 Pro‘yu duyurdu ve bunu; standart Infinix Note 11 takip etti. Şirket ayrıca Infinix Note 11S adlı başka bir Note 11 serisi telefonu da sessizce duyurdu. İşte Note 11S’in teknik özellikleri ve fiyatlandırması ile ilgili tüm bilgiler.

Infinix Note 11S

Infinix Note 11S, Full HD+ çözünürlük; 120Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6.95 inç IPS LCD panele sahip. Ayrıca yüzde 91 ekran alanı vaat ediyor.

Ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerası var. Ayrıca arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü; 2 megapiksel makro kamera ve dörtlü LED flaş vaat eden üçlü kamera ünitesi yer alıyor.

Helio G96 işlemciyle desteklenen telefon; 4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ile geliyor ve 3 GB sanal RAM vaat ediyor. 64 GB ve 128 GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle geliyor. Bu arada ek depolama için bir microSD kart yuvası ile donatıldığını da belirtelim.

Note 11S, 33W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip. Güvenlik için yanda parmak izi tarayıcı ve yüz kilidi açma gibi özellikler sunuyor.

XOS 10 tabanlı Android 11, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2, DTS Audio ile çalışan çift hoparlör; lineer motor, ısı dağılımı için 3D grafen film; GPS, USB-C ve 3,5 mm ses girişi gibi başka özellikleri de var.

Infinix Note 11S, Haze Green, Mithril Gray ve Symphony Cyan adlı üç renge sahip. Telefonun fiyatı ise 211 dolar.