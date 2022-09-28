Infinix Note 12 (2023) ve Infinix Zero 20 tanıtıldı – Özellikleri ve fiyatı

Infinix, telefon serisine iki yeni ekleme olduğunu duyurdu – Infinix Zero 20 ve Infinix Note 12 (2023).

Zero 20, önde 6.7 inç 90Hz AMOLED 1080p çözünürlük, içinde MediaTek Helio G99 çip ve 45W şarjlı 4.500mAh pil ile tanıtıldı.

Arkada 108MP geniş kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 2MP yardımcı sensör barındırıyor. Ön tarafta, 60MP sensörlü, otomatik odaklamalı, optik olarak stabilize edilmiş bir selfie kamerası olan öne çıkan özelliğini bulabilirsiniz!

Infinix Zero 20 şimdi tek bir 8/256 GB konfigürasyonda Altın ve Gri renklerinde satışta. Fiyat 460 € olarak listelenmiştir, ancak telefon şu anda indirimli olarak 322 €’ya alabilirsiniz.

Infinix Note 20’ye (2023) geçiyoruz. Adından ve görünümünden de anlaşılacağı gibi, bu, Infinix Note 12 Pro‘nun makyajlanmış bir versiyonudur. Görünüşe göre tek gerçek fark, 108MP’den 50MP sensöre taşınan ana kamera. Infinix, stereodan bahsedilmediğinden Pro olmayanları tek bir hoparlöre indirmiş olabilir, ancak değişikliğin açık bir onayı yoktur.

Infinix Note 20 (2023), 8/128GB konfigürasyonunda ve Gri, Beyaz ve Mavi renklerde satışa sunulmuştur. Fiyatı yaklaşık 218€.